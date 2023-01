Les messages de l’Iran derrière les exécutions

Avec l’exécution d’un ancien fonctionnaire iranien ayant la nationalité britannique, Alireza Akbari, après l’avoir accusé d’espionnage pour la Grande-Bretagne, l’Iran envoie des messages dans plusieurs directions, internes et externes.

L’exécution elle-même reflète l’atteinte par les dirigeants du régime d’un niveau d’émotion et d’anxiété sans précédent, les incitant à prendre des décisions sensibles en temps opportun, malgré les complications et les conséquences politiques désastreuses tant au niveau intérieur qu’extérieur.

Akbari, qui était auparavant l’adjoint d’Ali Shamkhani, l’actuel chef du Conseil national de sécurité iranien, lorsque ce dernier était ministre de la Défense sous l’ancien président Khatami, était accusé d’espionnage pour le compte de la Grande-Bretagne, dont le Premier ministre a qualifié l’exécution d’« acte cruel et lâche perpétré par un régime barbare », qui pourrait faire date dans l’histoire du régime iranien.

Plusieurs raisons sont en cause, notamment la critique internationale des exécutions en cours en Iran. Parmi elles, l’intervention britannique dans cette affaire particulière, étant donné que Reza détient la citoyenneté britannique en plus de la citoyenneté iranienne.

Le facteur temps est plus important, car l’exécution implique une menace indirecte pour les opposants et les critiques du régime iranien dans le pays et à l’étranger. La décision d’exécution est difficile à considérer indépendamment de l’escalade de la pression exercée par le régime iranien en raison des protestations populaires croissantes.

Les preuves suggèrent que l’indignation occidentale concernant cette dernière exécution ne se limite pas à la Grande-Bretagne et à son allié les États-Unis, qui ont exhorté les dirigeants du régime de Téhéran à ne pas exécuter Akbari.

Mais il existe une colère occidentale parallèle liée à la Belgique, qui a récemment convoqué l’ambassadeur d’Iran après qu’un tribunal iranien a condamné un travailleur humanitaire belge à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage contre l’Iran en coopérant avec le gouvernement américain, contrebande de devises étrangères et blanchiment d’argent.

Il est clair que le régime iranien souffre de ce qui peut être décrit comme une phobie de l’espionnage.

Bien que l’accusation d’espionnage soit toujours « à portée de main » pour la plupart des opposants au régime, elle risque désormais au moins la peine de mort ou la prison à vie, car ce dernier cas est souvent utilisé pour des accords d’échange de prisonniers et des pressions politiques, d’autant plus qu’il est réservé aux ressortissants étrangers.

Les citoyens irano-britanniques Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anousheh Ashouri ont été libérés. Ils ont été autorisés à quitter l’Iran l’année dernière après que la Grande-Bretagne a payé les dettes que l’Iran réclamait depuis des décennies. De nombreux facteurs ont contribué à l’approfondissement de cette « phobie » au sein du régime iranien.

Le principal d’entre eux sont les violations répétées de la sécurité qui ont eu lieu en Iran ces dernières années. De nombreux chefs militaires et universitaires ont été ciblés et assassinés en Iran.

En particulier, Mohsen Fakhrizadeh, le plus célèbre scientifique nucléaire iranien, a été pris pour cible en 2020, ce qui donne une image ridicule de la sécurité iranienne qui n’a pas réussi à fournir la protection nécessaire pour ces personnes à l’intérieur de leur pays. Dans le cas du travailleur humanitaire belge Olivier Vandikastel, accusé d’espionnage contre l’Iran.

L’accusation, qu’il nie et que Bruxelles considère comme « inventée », l’Iran veut l’échanger contre le diplomate Assadollah Assadi, qui est en prison en Belgique depuis l’année dernière, accusé d’avoir comploté pour faire exploser un rassemblement de dissidents iraniens à l’étranger.

L’accord est remis en question car la Cour constitutionnelle belge a suspendu le traité controversé d’échange de prisonniers, qui aurait pu sous-tendre l’accord souhaité par Téhéran.

Ces accords potentiels L’Iran prévoit de temps à autre de fournir à la tristement célèbre prison d’Evin des prisonniers occidentaux de différents pays dans l’espoir de les échanger contre des prisonniers iraniens dans ces pays.

Dans tous les cas, le régime iranien ne cherche pas à conclure des accords, sauf pour le retour de suspects iraniens accusés d’être impliqués dans des crimes terroristes dans des pays du monde entier. Les munitions des prisonniers occidentaux à la prison d’Evin sont destinées à résoudre, à arrêter et à poursuivre l’échec des agents de l’IRGC à réaliser les crimes planifiés à l’étranger.

Pour revenir au cas d’Akbari, qui a été exécuté après un battage médiatique interne le décrivant comme un super espion, peut-être pour essayer d’établir une théorie du complot et promouvoir l’idée d’un rôle extérieur dans les protestations populaires en cours en Iran, il a déclaré dans un message audio divulgué avant son exécution qu’il a été attiré pour visiter l’Iran.

À son arrivée, il a été arrêté pour avoir reçu des informations top secrètes d’Ali Shamkhani, secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, en échange d’un flacon de parfum et d’une chemise. La décision de l’exécuter représente un coup dur pour Shamkhani, entachant sa réputation et endommageant son histoire. Akbari était l’un de ses plus importants confidents.

Les médias pro-régime ont établi un lien entre l’exécution d’Akbari et l’attaque contre Shamkhani.

Shamkhani a pris des positions et des propositions différentes de celles des autres dirigeants du régime concernant l’escalade des protestations de septembre dernier et a offert des alternatives pour parvenir à un consensus public entre les courants du régime pour éviter les conséquences de ces protestations.

Shamkhani a été accusé d’échouer dans ce qu’il a appelé la « guerre psyop et médiatique », et faire la lumière à l’heure actuelle sur l’affaire du « super espion », bien que son arrestation ait eu lieu en 2019 selon plusieurs rapports, peut être un message à usages multiples.

Une partie de ce message est une réponse à l’attitude des Britanniques et des Occidentaux à l’égard des manifestations en Iran.

Certains ont à voir avec l’intimidation des opposants au régime dans le pays et à l’étranger, surtout après que de nombreux symboles dans les domaines culturel et sportif ont fui à l’étranger et ont essayé de rassembler leurs forces pour créer un front d’opposition fort à l’étranger afin de gérer l’état de colère dans le pays.

Des sources médiatiques proches du CGRI affirment également qu’Ali Shamkhani, chef du Conseil de sécurité nationale, sera bientôt licencié après ce qu’elles ont décrit comme un « scandale de super espionnage » et exécuté.

Cela renforce l’idée de vengeance à l’image de son conseiller et ancien adjoint que certaines ailes du régime voient Shamkhani comme un candidat potentiel à la prochaine élection présidentielle et veulent le brûler politiquement et l’écarter de la scène à partir de maintenant.

Bien que Téhéran comprenne déjà l’ampleur de la colère de l’Occident en réponse à l’exécution d’Akbari, il semble avoir pris sa décision sur un certain nombre de questions concernant ses relations avec l’Occident. Il veut envoyer un message fort en réponse à ce qu’il considère comme un soutien ou une planification des protestations populaires en Iran.

Ainsi, cette exécution a mis les relations de l’Iran avec les capitales occidentales sur une ligne directe de confrontation. Nous pensons qu’elle a fermé, même temporairement, toute négociation possible pour la reprise du dialogue sur le dossier nucléaire.

On s’attend également à ce que la Grande-Bretagne prenne des mesures pour imposer de nouvelles sanctions contre l’Iran après avoir déjà imposé des sanctions contre la vice-police iranienne et plusieurs hauts responsables de la sécurité.

Londres est susceptible d’envisager d’inscrire le CGRI sur la liste des organisations terroristes et de rejoindre les États-Unis dans cette affaire ; le processus d’exécution retire la troïka européenne de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne de sa politique prudente à l’égard de Téhéran pour se repositionner avec les États-Unis dans la gestion des relations avec l’Iran dans la prochaine phase, de sorte que parler de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien ou même parler d’un dossier iranien devient improbable, du moins dans un avenir prévisible.