[RDC-ONU ] : L'ancien général rwandais, JAMES Kabarebe conteste le rapport mapping ?

Le quotidien français le Monde du 26 août 2010 dévoile les extraits du rapport d'experts des nations unies sur les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre 1993-2003 sur le territoire congolais. Alors que l'ancien chef d'Etat major de l'armée Rwandaise, le général James Kabarebe, dans une émission à la radio télévision Rwandaise," qualifie le rapport mapping de pire propagande utilisée par le prix Nobel de la paix, le Docteur Denis Mukwenge et ses amis qui soutiennent les génocidaires"[1]. Mais pourquoi l'ancien général, James Kabarebe rejette le rapport de l'ONU[2] ? Y a-t-il vraiment génocide en RDC[3] ?

A- Proche de Paul Kagame rejette le rapport mapping

En effet, "le rapport mapping élaboré par les experts de nations unies, plusieurs milliers de personnes avaient été tuées lors de l'interventions en République Démocratique du Congo de l'armée patriotique Rwandaise (APR) à l'époque. Aujourd'hui plusieurs organisations et personnalités exigent justice suite à ce qu'ils qualifient du génocide au Congo-Kinshasa"[4]. Pourquoi James Kabarebe qualifie le rapport mapping de pire propagande ?

Parce que, l'armée Rwandaise est visée pour les exactions commises sur le sol congolais, notamment dans la région de Kivu. D'ailleurs, "l'ancien général , James Kabarebe fut envoyé par Paul Kagame conduire les opérations militaires de l'AFDL[5] en République Démocratique du Congo" ; mais aussi," l'armée patriotique Rwandaise était déjà accusée dans un rapport de ONG Human right Watch d'avoir commis des exécutions extra-judiciaires de masse"[6].

B- y a-t-il vraiment génocide en RDC ?

"Depuis la prise du pouvoir au Rwanda par la victoire de l'armée patriotique de Paul Kagame sur les forces Rwandaises du pouvoir hutu installé à Kigali, les conflits armés se sont déportés dans la province de Kivu". "Le Rwanda pointé du doigt pour les massacres en RDC[7]". La questions qui se pose est de savoir, à quand la reconnaissance du génocide au Congo-Kinshasa ?

De ce point de vue, "La version non définitive d'un rapport de l'ONU obtenue par le monde détaille une décennie de crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. Elle met en cause Kigali pour des faits qui, selon les auteurs du document, pourraient être qualifiés de « génocide » [8]"

Ferdinand LUFETE

Notes :

2-ONU : L’Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation internationale regroupant actuellement 193 États membres. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations unies signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 États. Elle remplace alors la Société des Nations ;

3- RDC : République Démocratique du Congo

5- AFDL :L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo ;

