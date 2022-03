Ukraine : Un nouvel Afghanistan pour la Russie ? et pourquoi le camp progressiste au niveau mondial ne devrait pas s’en réjouir

Cela fait presque un mois que l’opération spéciale a été déclenchée en Ukraine par la Russie et le moins qu’on puisse dire est que les résultats sont plutôt mitigés.

Si aux premières heures l’opération de paralysie de la défense anti-aérienne de l’adversaire a été plutôt un succès, le reste est resté plutôt modeste et anormalement lent. Si l’intervention terrestre a été tout azimut, aucun emplacement n’ayant été laissé à l’écart, à l’heure d’aujourd’hui aucune grande ville n’est encore contrôlée totalement, on assiste souvent à des avancées puis des reculs, des positions qui sont prises, puis reprises par l’adversaire et reprise à nouveau. On a l’impression d’assister à un enlisement progressif de l’armée russe. Au niveau psychologique et du soutien qu’on pouvait espérer au niveau de la population, on constate un soutien plutôt contrasté, y compris dans les provinces russophones. Si à Donetsk et à Lougansk l’annonce de la reconnaissance des républiques autoproclamées a été saluée par des explosions de joie aux premiers jours de l’opération, les quartiers des villes de l’est et du sud passés sous contrôle russe sont toujours le théâtre de manifestations hostiles quotidiennes pas toujours traitées adroitement par les militaires. Bien sûr, les retours qu’on a du terrain ne sont pas fiables et on assiste à un black out et des mensonges éhontés de la part de médias occidentaux qui sont déjà partiaux en période normale mais on est loin d’une opération éclair comparable à certaines opérations qui ont émaillé l’histoire.

Alors on peut s’interroger, même si on considère que dans cette affaire la vérité, la justesse se trouve du côté de la Russie.

Lorsqu’on est à l’initiative d’une opération militaire, la moindre des choses n’est-elle pas de s’assurer qu’on a le maximum de chances de la gagner ? Ce à quoi on assiste finit par faire penser que les stratèges militaires russes ont fait preuve d’un certain amateurisme.

On pourra remarquer aussi que cette opération est largement impopulaire, au niveau de l’assemblée générale des nations-unis. Elle a été condamnée par l’immense majorité des états et elle n’a même pas reçue d’approbation de l’inde ou même de la Chine qui ne peut pas être soupçonnée de complicité avec les Etats-Unis.

Alors il est évident que les occidentaux cherchent à grignoter de plus en plus et à se rapprocher de l’environnement proche de la Russie pour s’y installer, il est normal qu’elle se pose des questions pour sa sécurité. Ce qui s’est passé à Maidan en 2014, est de plus un attentat à l’état de droit puisque un gouvernement légal a été renversé par une révolution. Elle a été justifiée par les pays « démocratiques » occidentaux qui d’habitude n’ont de cesse de dénoncer l’atteinte à la démocratie quand il est le fait de forces plutôt anticapitalistes et antioccidentales. Ensuite les Etats-Unis ou Israel ne se sont pas privé eux de faire ce type d’opération illégal par le passé. Mais si tant de fois, on est rapidement passé à autre chose, c’est parce que l’opération a été rapidement menée avec succès. Budapest 1956, l’union soviétique met fin brutalement à une tentative de prise du pouvoir dans un état indépendant la Hongrie. Ce mouvement était largement dominé par les forces fascistes proches de ceux qui avaient collaboré avec les nazis pendant la seconde guerre mondiale. L’occident proteste, le conseil de sécurité est réuni, des manifestations sont organisées par la droite et l’extrême-droite dans les pays occidentaux. Mais tout va se calmer rapidement, le système socialiste est rapidement rétabli en Hongrie, les troupes soviétiques quittent le pays, l’ordre est rétabli.

De même en 1967, l’armée Israélienne envahit ses voisins en quelques jours. A chaque fois elle répètera plus tard des opérations illégales condamnée par l’ONU mais ses succès fulgurants lui permettent de pouvoir passer outre, les protestations s’arrêtent !

Dans les années 90-95 les occidentaux bombardent Belgrade et interviennent sans mandat de l’ONU pour appuyer les forces séparatistes qui font éclater la fédération yougoslaves. Ils invoquent le risque de génocide qui est d’ailleurs en partie vraie pour justifier leurs opérations. Ces opérations sont déclarées illégales mais les contrevenants n’en ont cure, la loi finira par être imposée par les plus forts !

En 2003 les Etats-Unis et le Royaume-Uni attaquent l’Irak sans mandat des nations unies prétextant la détention de soit disant armes de destruction massive par Sadam Hussein, l’intervention ira à son terme et atteindra son objectif le renversement du régime, malgré la protestation de la communauté internationale.

Tout cela prouve une chose, lorsqu’une puissance en possède les moyens elle peut dire à tout le monde « Si cela ne vous plait pas c’est la même chose ! » Malheureusement, c’est loin d’être le cas de la Russie par rapport à l’Ukraine !

Alors que faire ?

Sans doute aurait-il valu mieux se contenter d’objectifs plus modestes ?

Par ex ceux qui avaient été annoncé par Vladimir Poutine tout d’abord : L’envoi d’une force d’interposition au Dombass

Rien n’empêchait d’intervenir pour détruire les positions de tirs de l’adversaire si le besoin s’en faisait sentir ou appuyer des soulèvements éventuels si ils étaient réprimés par les milices néonazis, mais en tout cas, ne pas se lancer dans une invasion totale hasardeuse comme cela a été fait !

Alors on me dira, que si cette opération a été décidée c’est parce qu’on pensait qu’une opération limitée serait impossible et qu’il valait mieux essayer de créer l’effet de surprise en tentant une opération globale et massive dès le départ plutôt que d’être entrainé à son corps défendant dans une opération qu’on n’aurait pas voulu et de se retrouver dans la même situation !

Mais on peut alors se demander, ne fallait-il pas faire cette opération beaucoup plus tôt en 2014 par ex, soit de suite après le coup d’état ou même pendant avec comme objectif de l’empêcher !

En tout cas cela aurait permis à ce nid de serpents de ne pas s’organiser pendant huit ans, cela aurait permis d’économiser des années de souffrance aux populations des républiques rebelles aussi et la situation ailleurs dans les villes notamment,( Kharkov, Marioupol etc .. ) aurait sans doute été bien meilleure, l’emprise des ultranationalistes étant beaucoup moins importante tant par la persuasion et le bourrage de crane que par la peur. Bien sur La Russie aurait dû subir beaucoup plus tôt les brimades que lui infligent les Etats-Unis et leurs alliés, seul inconvénient de cette solution ! On peut toutefois supposer que c’est à cause d’un manque de préparation de l’armée russe que l’opération n’a pas été tentée en 2014 !

En tout cas l’opération a été décidée, trop tard ou trop tôt mais pas au bon moment, c’est de plus en plus indéniable.

Je peux me tromper, je dirai même, j’espère me tromper, après avoir fait part de mes interrogations et de mes doutes sur l’opération russe, je vais maintenant expliquer pourquoi en tant que progressiste en tant que communiste, je ne souhaite pas qu’elle échoue !

D’abord force est d’observer que la situation de l’Ukraine actuelle a pour cause la rupture d’équilibre entre les régions russophones et les autres à partir de 2014. Quoi qu’en disent les démocrates occidentaux, socio-démocrates et écologistes, outre qu’ils ont été fomentés et appuyés par les Etats Unis, les évènements de Maidan ne sont pas une révolution progressiste. Ce n’est pas parce que les manifestants brandissaient des drapeaux européens qu’ils le sont. Le mouvement faisait référence à d’anciennes valeurs qui ne le sont guère, pas de revendications sociales mais outre la volonté d’échapper à l’emprise russe, il y avait nombre d’étendards et signes ultranationalistes utilisés lors de la seconde guerre mondiale, précisément lorsqu’en 1941 les troupes de Hitler envahirent l’union soviétique. Il faut se souvenir que les troupes allemandes furent accueillies avec des fleurs dans certaines villes d’Ukraine ! Certains partis ou ligues politiques comme Secteur droit ou Svoboda dont les membres occupèrent des places importantes dans les gouvernements postrévolutionnaires arboraient des insignes de la division Das Reich, la division allemande responsable du massacre de la ville française d’Oradour sur Glane !

Les premières mesures furent de changer la constitution de l’Ukraine et de supprimer le russe comme langue véhiculaire, ce qui mit le feu aux poudres et déclencha l’insurrection armée d’une partie des régions traditionnellement attachées à une alliance étroite avec le monde russe.

Comment un progressiste peut-il appuyer une telle révolution : Mission impossible !

En suite il faut se demander ce qu’il adviendrait si la Russie devait être défaite.

Le camp occidental mené par les Etats-Unis sortirait inévitablement renforcé de la crise !

Les promoteurs du système capitaliste en profiterait évidemment pour crier victoire et outre de prétendre qu’il n’y a pas de système alternatif, que toutes les tentatives d’en chercher un autre serait vaine puisque celui-là est le seul a ne pouvoir être vaincu et remplacé, ce qui est évidemment faux ! Cela est vrai d’ailleurs pour la Russie mais l’était encore plus pour l’union soviétique ou l’est pour la Chine dont si on ne comprend pas très bien ou elle veut aller, réaffirme clairement et continuellement son attachement aux idées marxistes.

Une partie de la gauche et de l’extrême-gauche a toujours eu tendance notamment ceux qui se réclament du trotskisme à renvoyer dos à dos « les staliniens » et les « capitalistes ».

Si le système stalinien est critiquable au combien, on peut observer que la structure de la production reste essentiellement collective, ce qui permettrait de toute façon après élimination de la bureaucratie qui a fait dégénéré l’état socialiste, beaucoup plus facilement de reprendre la construction du socialisme qu’en devant une fois de plus tout modifier le système des grands moyens de production et d’échange pour l’arracher au secteur privé !

Revenons à la Russie qui hélas est redevenue capitaliste. Poutine n’est pas Hitler, il y a dans l’état russe un état de droit avec le respect des règles constitutionnelles et le parti communiste n’est pas interdit dans la fédération de Russie. Au contraire il exerce librement son activité et est le principal parti d’opposition au parlement, recueillant à chaque élection un nombre de suffrages non négligeables. Il fut d’ailleurs à l’origine d’une motion votée par la Douma qui visait à reconnaitre officiellement l’indépendance des républiques de Donetsk et Lougansk.

Donc se féliciter de l’écrasement de la Russie dans le conflit ukrainien aurait pour conséquence d’en rajouter sur la jubilation de ceux qui défendent un système ou la démocratie, n’est que biaisée et de façade. La démocratie s’arrête aux portes des entreprises. Quant à l’état de droit il est respecté tant qu’il ne gêne pas le système. Le nombre de syndicalistes qui sont éborgnés dans les manifestations, inquiétés par des tribunaux à la solde de la classe dirigeante témoigne de l’hypocrisie de cette soit disant démocratie occidentale ! Les manipulations qui ont lieu à chaque élection en rajoute encore. Le cirque de la présidentielle française en est un exemple flagrant ! Les constitutions des états faites sur mesure détourne la voix du peuple et empêche que sa volonté soit réellement respectée. L’argent utilisé par la bourgeoisie dans les médias ou elle est monopolistique achève de fausser la démocratie en empêchant l’expression de toute idée alternative ! La bourgeoisie n’accepte état de droit et démocratie que si ses privilèges ne sont pas remis en cause. Du jour où ils le sont tout est piétiné, cela s’est passé à maintes reprises dans y compris l’histoire récente !

Alors non pour un progressiste, pour un communiste il est parfaitement contre-productif de souhaiter la victoire du camp occidental en Ukraine, de même que l’effondrement de l’union soviétique fut un coup dur ou de souhaiter l’effondrement du système Chinois quels que soient les doutes qu’on peut avoir sur sa ligne de conduite !

Un tel scénario ne manquerait pas de provoquer le découragement et la démobilisation parmi ceux qui combattent pour changer ce système et n’augurait rien de bon, sinon de renforcer l’unipolarité du monde ! D’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’on peut observer que des états comme le Venezuela qui essaient de promouvoir autre chose se sont rapprochés de la Russie, de la Chine de l’Iran ou de la Turquie, bien qu’ils n’en soient pas du tout proche sur le plan idéologique !