Les forces de l'OTAN précipitent chaque jour le monde occidental vers un conflit nucléaire avec la Russie. Le scandale du « Taurus Leak », en février dernier, a révélé le projet clandestin de bombardement du Pont de Crimée par l'Allemagne, et l'engagement des troupes françaises, britanniques et américaines en Ukraine, nous rapprochent dangereusement d'un affrontement direct avec la Russie. Les armes fournies à l'Ukraine et la planification d'attaque de cibles stratégiques russes, au mépris des opinions publiques réticentes à la guerre, démontrent une volonté de confrontation avec la première puissance nucléaire du monde. C'est une première défaite pour l'occident, celle de la guerre d'information.

Les détails sur la réunion stratégique, bêtement tenue sur la plateforme WebEx le 19 février 2024, par des hauts gradés de la Bundeswehr, dont le général de brigade Frank Gräfe et le Lieutenant-général Ingo Gerhartz, jettent une lumière crue sur les intentions belliqueuses des pays occidentaux. Les discussions sur l'utilisation prochaines des missiles allemands Taurus, la planification de bombardement de cibles russes telles que le pont de Crimée, l'implication croissante d'entreprises allemandes dans ces opérations, soulèvent des questions alarmantes quant aux chances de paix. Au lieu de chercher des solutions diplomatiques, les pays de l'OTAN sont, de toute évidence, déterminés à précipiter le monde dans un conflit ouvert.

Suicide à l'allemande ?

Ces révélations révèlent l'inquiétant amateurisme de la Bundeswehr. La réunion du 19 février 2024, qui aurait dû être confidentielle par essence et tenue sur un système crypté militaire, a été organisée sur une simple plate-forme « civile » : WebEx. Le manque de discernement des officiers de haut rang de la Bundeswehr est d'autant plus inquiétant qu'ils évoquent, comme une affaire de logistique, l'engagement de leur pays dans des actions belliqueuses à l'encontre de la première puissance nucléaire du monde.

Cet incident gravissime, qui constitue probablement un tournant dans la guerre nucléaire à venir, révèle une étrange affection qui touche l'Allemagne, et l'Occident en général. Il y a un mal étrange qui touche nos nations, une sorte de pulsion de mort que l'on retrouve chez les jeunes gens drogués de Berlin, de Paris, de Londres et de New-York. C'est comme si le vide spirituel poussait les populations vers le désir de mourir.

Le Risque de Conflit Nucléaire

L'envoi d'armes telles que les missiles Taurus, Storm Shadows, Scalp ou de chasseurs Rafale, capables d'atteindre Moscou et d'autres zones sensibles en Russie, sont les premiers pas vers une escalade incontrôlable. Les casus belli ainsi créés par les membres de l'OTAN rendent la situation extrêmement volatile et nous mènent sans faillir vers un conflit mondial. Les dirigeants occidentaux ignorent obstinément les implications désastreuses de leur escalade verbale. Plutôt que l'arrêt du conflit en Ukraine, ils envoient des troupes et des armes stratégiques en catimini.

La Véritable Agenda de l'OTAN

Les révélations du 19 février ne font que confirmer les accusations de la Russie et d'autres pays quant aux intentions de guerre de l'OTAN. Au lieu de chercher à préserver la paix et la stabilité, l'OTAN pousse le monde vers la guerre pour servir ses propres intérêts. L'agenda caché derrière ces actions est, bien entendu, de renverser la tendance actuelle qui voit l'Occident, et en particulier l'empire américain, perdre de son influence et de sa puissance. Cette escalade vers la guerre, loin d'être une porte de sortie, ne fera que précipiter une fin désastreuse pour le camp occidental comme pour la Russie.

L'Occident perd déjà la guerre de l'information.

Les détails révélés lors de cette réunion, notamment l'intention d'attaquer des cibles russes telles que le pont de Crimée et les bases militaires, montrent une insouciance choquante de la part des responsables militaires allemands.

L'implication d'entreprises allemandes dans la planification logistique, la coopération entre le secteur privé et le gouvernement dans des opérations militaires gravissimes, donnent l'impression d'une entreprise économique.

Outre l'implication allemande, les discussions lors de la réunion ont également révélé l'hypocrisie de la France et du Royaume-Uni à propos du conflit ukrainien. La livraison prévue de missiles allemands Taurus à l'Ukraine, l'emploi de chasseurs Rafale, sont les prolongements de livraisons et d'emplois de missiles britanniques Storm Shadows et français Scalp, par des troupes clandestines de ces pays. Ces armements sophistiqués, capables d'atteindre des cibles russes stratégiques, constituent une escalade incontrôlable du conflit par la faute de l'OTAN sous commandement américain.

La fuite du 19 février 2024 est une bataille perdue dans la guerre de l'information entre l'OTAN et la Russie, bien que la guerre soit déjà perdue dans l'opinion occidentale, hostile à tout engagement militaire. La prochaine étape, nous le savons, sera l'affrontement direct entre les puissances nucléaires russes et occidentales.

