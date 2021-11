3) Le moment ne vous semble-t-il pas venu de signifier enfin à cette bulle politico-médiatique tout le bien que vous en pensez ???

Nous voici donc face à une situation gravissime et complexe à la fois sur le plan national et sur le plan international. Cette France, désarmée mentalement, culturellement, économiquement, financièrement et militairement (encore que l’Armée Française ne soit pas en cause dans cette situation), se trouve aujourd’hui étroitement ligotée, bâillonnée et isolée au sein d’une communauté internationale redevenue ultra-dangereuse et instable.

Alors ! Comment en sortir ?

IV/1 - Philosophie générale de la nécessaire Résistance Politique.

À la lecture des trois premières parties de cet article, ainsi qu’ en prenant connaissance du blablabla quotidien de nos media désinformateurs, je pense que tout le monde aura compris que, sauf désinvolture béate de type « Idiot du Village », (ce genre de désinvolture est malheureusement tellement fréquente !) il est désormais vain d’espérer sortir sans douleur du marasme existant.

Les forces internationales (et leur cinquième colonne) qui se sont donné tant de mal et ont déployé tant de mauvais génie pour aplatir une nation telle que la France ne lâcheront pas leur os sans se battre.

Dans un tel contexte, rien de ce qui pourra être entrepris n’aura la moindre chance de réussite sans une philosophie de gouvernement soutenue par une coalition puissante composée :

a) d’une base populaire de type 1958 reconstituée –

b) des vestiges ressuscités d’une classe moyenne qui reste toujours et en tout lieu, le principal moteur du progrès social.

c) des Force Armées Françaises dans l’esprit impulsé par le général de Gaulle, les maréchaux de Lattre et Leclerc, et tant d’autres. C’est-à-dire des Officiers supérieurs et Généraux rigoureusement insensibles à toute influence autre que celle des Trois Couleurs de la France.

d) des Forces de l’Ordre qui soient enfin elles-mêmes protégées par la Loi, donc globalement protégées par un esprit civique digne et national enfin restauré.

e) de l’ensemble des Forces économiques, tous secteurs confondus (c’est-à-dire, sans oublier le secteur agricole, pour ne citer que cet exemple) ; et tous niveaux confondus (c’est à dire, depuis le bas de la hiérarchie salariale jusqu’aux chefs d’Entreprises eux-mêmes !).

Et que l’on ne vienne pas nous dire que ce n’est pas possible. L’expérience a été tentée avec succès sous forme de la « Participation des Salariés » et ceci avec l’accord d’une partie du patronat, et non la moindre. Or cette initiative réussie a été à l’origine de l’un des plus extraordinaires booms économiques et sociaux de toute l’Histoire de France !!!

f) Pour qu’une telle coalition nationale puisse non seulement fonctionner, mais simplement voir le jour, il faudra encore deux conditions supplémentaires :

- La première, c’est l’urgente création d’un parti politique rénovateur, de soutien, d’inspiration et de gestion éminemment Gaulliste : Un Parti de type R. P. F. ! (Dans l’hypothèse où l’importance de ce point échapperait au lecteur, je répète : « Un parti de type R. P. F. !!!)

Pourquoi un tel parti Gaulliste ? Parce que tout le reste figurant au catalogue politique français depuis cette époque a maintenant fait la démonstration de sa nocivité crasse en raison de son indigence civique et intellectuelle crasse.

- Seconde condition : Il faut rendre à la presse et aux media Français en général, leur dignité professionnelle et leur raison d’être déontologique ! Et là, il va y avoir du pain sur planche !!!

IV/2- Restauration d’un gouvernement Français, indépendant et inspiré par la philosophie ci-dessus !

- Pour ce faire, il convient avant tout de retrouver un minimum de lucidité, de courage et de dignité dans le civisme afin de refouler dans des dépotoirs de l’histoire d’où ils n’auraient jamais dû sortir, tout ce qui, s’étant inspiré des gouvernances qui ont sévi sur la France depuis 1981, a ainsi contribué à placer la France dans la situation où elle se trouve !

D’où, première action indispensable de résurrection : La résurrection électorale !

D’abord, résurrection électorale sous forme négative en écartant démocratiquement mais efficacement de la gamelle politique française décidément trop goûteuse toutes les personnalités qui ont pris part, à quelque échelon gouvernemental que ce soit à la destruction de la France. Autrement dit, il faut écarter pratiquement tous les partis que la doxa mondialiste a affecté de désigner, via media à sa botte interposés, par le vocable désormais risible de « Partis de gouvernement » !!!

- Ensuite, résurrection électorale sous forme positive, en ne sélectionnant précisément et en ne soutenant que des personnalités politiques qui, reconnaissant enfin comme bonnes les conceptions administratives et socio-économiques du Gaullisme, ainsi que ses conceptions d’un État fort, juste et bien structuré quoi qu’économe, accepteront clairement de tout faire pour les remettre en pratique.

Enfin, en ne sélectionnant et en ne soutenant que ceux et celles qui, acceptant de reconnaître leurs erreurs passées, accepteront, par exemple, de faire marche arrière, et d’effacer de notre histoire récente toutes tumescences inutiles, voire handicapantes, inesthétiques, et coûteuses, telles que les « Régions ». Une prétendue réforme utile mais qui passe de fait à la moulinette nos anciennes provinces historiques et qui ne cherche, en fait, qu’à rendre obsolète une efficacité administrative départementale, cantonale et communale qui n’a cessé de faire ses preuves depuis sa création.

Or, toutes ces choses peuvent être réalisées sans licencier les personnels concernés, mais en les reconvertissant dans des fonctions utiles manquant d’effectifs (Par exemple le secrétariat des Services de Santé, ou les services administratifs du ministère de la Justice, pour ne citer que ceux-là).

Mais toutes choses qui doivent être réalisées avec la volonté de simplifier les circuits administratifs et/ou de supprimer une paperasserie devenue étouffante.

Sur la base de cette sélection enfin cohérente ( ce qui au vu de la campagne électorale en cours, n’est clairement pas le cas !!!), il sera enfin possible de constituer un gouvernement de la France en possession de ses quatre pouvoirs régaliens retrouvés et de tous ses autres pouvoirs traditionnels classiques tels que l’Éducation Nationale ou « le Commerce et l’Industrie ». Etc. Etc.)

Ce nouveau gouvernement français aura, entre autres urgences :

a) le devoir, via le quai d’Orsay, de rechercher au sein du Concert des Nations les alliances économiques et politiques possibles avec des puissances étrangères compatibles sur les plans humains, politiques et économiques ! Ceci dans le but immédiat

- de rétablir la qualité et le juste niveau de nos relations internationales qui ont coulé pavillon bas !!!

- de conclure des accords commerciaux et industriels susceptibles de réajuster nos balances du commerce extérieur et des paiements sans avoir à solliciter l’autorisation de nos principaux concurrents !

- de sortir immédiatement de l’O.T.A.N. et dès que possible de la contre-Europe actuelle qui se paie notre tête avec notre argent !!! Etc.

- De revenir à une politique franco-américaine, franco-Russe, et pour tout dire à une politique étrangère globale qui soit à la fois emprunte de réalisme, d’indépendance et de neutralité bienveillante et de défense de nos intérêts bien compris !!!

Ainsi pourront renaître, sur le plan international, certaines lueurs d’espoirs guère plus lumineuses que celles qui efforçaient de ne pas mourir dans le ciel de France en 1941 mais qui ne doivent pas être plus sous-estimées pour autant.

b) Dans le domaine économique : Remettre les finances en ordre par le rééquilibrage de la consommation nationale avec la production nationale, (D’où retour à un protectionnisme impératif, cohérent et justifié, contrôles des flux de marchandises, des flux financiers et de personnes, et des changes en général.

- Par le contrôles des prix et des marges bénéficiaires. Par la suppression des dépenses inutiles et par l’attributions de pouvoirs coercitifs à la Cours des Comptes dans tous les cas d’abus.

- En revenant au principe de la Nationalisation des secteurs traditionnellement nationalisés sans toutefois revenir à certains abus bien connus.

- En imposant la préférence française et les Normes Françaises pour la Santé, pour tous les besoins des grands corps d’état français et notamment pour les forces de l’Ordre et les Forces Armées, ne serait-ce qu’au titre de la Sécurité Nationale…

- Par une révision générale du Code des Impôts et de la Fiscalité en générale pour en revenir absolument à l’esprit de raison sinon triomphant, du moins volontaristes qui régnait en tous domaines fiscaux dans les années soixante. En cessant de distribuer allégrement des subventions (par exemple aux media coopératifs ou aux associations politiquement correctes ) ou des exonérations de ceci ou de cela (par exemples à certaines catégories vraiment défavorisées pour leur faire croire que ces rustines vont remplacer les revenus justifiés qui ont été refusés par ailleurs). Etc…

c )- Ensuite, dans le domaine de la Justice,

Où le remède sera le plus simple, c’est-à-dire qu’il consistera à mettre en place une contre-réforme !

- Rétablir en faveur de ce ministère régalien les pourcentages de budget qui étaient les siens à la belle époque gaulliste.

- Revenir, dans toute la mesure du possible, à l’Esprit des Lois tel que les belles époques de Montesquieu et de de Gaulle ont tenté de le faire régner sachant bien qu’aucune entreprise humaine ne saurait être parfaite.

- Essayer de faire enfin comprendre à certains personnels de ce ministère (Mais à l’impossible nul n’est tenu) que des manifestations du type « Mur des Cons » ne confortent en rien leur standing de représentants d’un Grand Corps d’État dans un grand pays.

- Reconnaître et promotionner l’excellence se manifestant encore au cœur de cette fonction régalienne et vitale et dont nous mesurons mal le mérite qu’elle a à simplement survivre dans un tel contexte.

- Espérer que nos futurs Présidents auront à cœur de revenir à une longue tradition française du droit qui exigeait que l’on ne confiât le maroquin de Garde des Sceaux qu’à des personnalités empruntes d’une grande expérience professionnelle, d’une grande sagesse, et d’un grand respect de la France et des Français.

Et ainsi de suite dans tous les autres domaines…

d ) Conclusion

J’entends ne pas parler ici de l’avenir de certains ministères tels que celui de la Santé !

Afin de faire gagner du temps à tout le monde, j’arrête la revue de toutes les conditions véritablement révolutionnaires qu’il va falloir réunir pour sauver ce pays et ses ressortissants, indépendamment de leurs différences et mérites, ce qui vaut mieux pour certains.

Je pense que tous ceux qui ne sont ni idiots (il y en a), ni intéressés pour un motif ou un autre à la ruine de la France (je vous garantis qu’il y en a aussi), auront compris une réalité :

le salut ne sera trouvé que dans le retour aux seules qualités humaines, aux seuls principes vitaux de survie, y compris et surtout l’instinct grégaire et le retour aux principes moraux, aux seules règles de sociologie éprouvées, et aux seules méthodes, stratégies, voire recettes, expérimentées.

Avant d’élire le prochain président de la France, que toutes les personnes intellectuellement honnêtes et à qui l’intellect le permet, veuillent bien se poser les trois questions suivantes : 1) « Qu’est-ce qui a bien pu permettre, entre 1957 et 1968, l’incroyable sursaut en tous domaines, d’une France qui était par ailleurs en déclin pratiquement ininterrompu depuis les années 1920 ?

2) Est-ce que l’un quelconque (ou l’une) de tous ceux et de toutes celles qui se présentent maintenant à vous comme les ténors de l’élite politique actuelle, et qui vont faire les pitres sur la tombe du général Charles de Gaulle, vous semble capable de réaliser quoi que ce soit de bien pour la France ?

3) Le moment ne vous semble-t-il pas venu de signifier enfin à cette bulle politico-médiatique tout le bien que vous en pensez ???

Adishatz plan, totz !!!