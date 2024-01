Amélie Oudéa-Castéra pourra-t-elle rester au Ministère de l’Éducation nationale ?

@Lynwec

en parlant de sens des mots, il faut savoir que l’étymologie d’« éducation » est « ex ducere », c’est-à-dire « conduire vers la sortie », autrement dit accaompagner un être dépendant vers l’autonomie et couper le cordon ombilical psychique 20 ans après l’autre.

Croyez-vous que cette acception du mot « éducation » soit celle que lui donnent la plupart des parents ?

J’ai l’impression que la plupart ont plutôt tendance à surprotéger et à materner au-delà des limites de l’nafance, et de plus en plus.