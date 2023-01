« assumer son vote »

(3/3) Un citoyen averti en vaut deux.

Certains ici pensent que nous sommes nombreux à pouvoir être menés par le bout du nez grâce aux moyens de la propagande de l’extrême-droite. C’est très important pour cette chapelle politique parce que c’est sa raison principale d’exister et la condition de sa contribution déterminante au bon fonctionnement de l’alambic électoral qu’elle alimente afin de préserver le libéralisme économique qu’elle prône tout en se faisant passer pour son meilleur adversaire.

En captant ce qu’il faut de voix pour affronter le champion en titre qui n’a aucun mal à la disqualifier. Il faut reconnaitre que c’est difficile de bricoler des propositions économiques et sociales censées réparer les dégâts du système économique que l’on défend tout en dénonçant l’immigration comme bouc-émissaire et explication principale de tout ce qui ne va pas alors que le déplacement des travailleurs et des emplois est au cœur de la doctrine économique du libéralisme.

Le champion, meilleur économiste libéral, n’a alors qu’à donner à voir le bricolage économique qui tient lieu de programme pour rassembler les partisans du libéralisme et ceux qui n’ont pas encore compris le jeu du bouc- émissaire.

Pourtant ces supercheries ont leurs limites parce que pour ceux qui vivent essentiellement de leur travail, salaire et pensions, l’ensemble des composantes économiques et sociales qui tissent nos vies individuelles et collectives sont en train de se disloquer peu à peu et que la légitimité de ceux qui cachent leurs responsabilités et jouent la carte de la fuite en avant s’érode de plus en plus. Un autre danger se profile donc. Certains se préparent au cas où, à jouer la déstabilisation du pays et la carte d’une coalition droite extrême-droite. Dans le prolongement des méthodes inaugurées par l’attelage Bolloré Zemmour avec les moyens que l’on connaît en termes de médias. Comment ? Ce sera la surprise. Que Macron soit sacrifié ou non étant une péripétie pour les puissants à l’œuvre. Un citoyen averti en vaut deux. Rappelons-nous comment Macron est arrivé au pouvoir.