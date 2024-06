Dissolution : déjà l’échec

Plus fort que Chirac ! Un peu plus de 24 heures après son annonce, la dissolution est déjà un échec pour Macron.

Quelle mouche l'a piqué ? Pourquoi a-t-il dissous ?

Les observateurs se sont perdus en conjectures, mais je pense qu'il est assez facile de décrypter les objectifs de la dissolution, et on peut dores et déjà affirmer qu'ils ne seront pas atteints.

Pour comprendre le raisonnement de Macron, il faut d'abord se rappeler des règles de l'élection d'un député. Dans la grande majorité des cas, il y a deux tours, et pour accéder au second, il faut avoir obtenu 12,5% des inscrits. Dans le cas d'une participation de 60% par exemple, l'accession au second tour nécessite plus de 20% des voix. Si un seul candidat dépasse 12,5%, alors ce sont les deux premiers candidats qui accèdent au second tour, comme à la présidentielle.

On peut donc ainsi reconstituer le raisonnement présidentiel qui a conduit à la dissolution :

La gauche partira divisée. Les candidats de gauche finiront au delà de la deuxième place et sous les 12,5%. Les seconds tours opposeront donc des candidats macronistes à l'extrême droite. Grâce au réflexe légitimiste, les macronistes auront une majorité.

En somme, Macron a voulu réitérer aux législatives le coup qu'il nous a fait deux fois à la présidentielle. Le douteux débat Attal-Bardella de la campagne des européennes annonçait la couleur. Pour le président, la vie politique française doit se limiter au face à face entre son camp et sa meilleure ennemie.

Il n'a fallu que 24 heures pour que cet échaffaudage s'effondre, puisque les partis de gauche ont annoncé qu'ils ne présenteraient qu'un seul candidat par circonscription.

Pire encore : les délais très courts ne laissent même pas aux dissidents de gauche le temps de monter des candidatures.

À peine annoncée, la dissolution est donc déjà un fiasco. Le report de la conférence de presse du président, initialement prévue mardi, témoigne de son désarroi.

Que va-t-il encore nous sortir de son chapeau ?