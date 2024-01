Élisabeth Borne remerciée !

L’autocrate de l’Élysée ne sait plus que faire pour maintenir son autorité. Alors, il nous refait le coup du changement de Premier ministre… pour, en réalité, continuer à mener la même politique alors que les principes démocratiques voudraient que l’on donne la parole au peuple, quand il n’y a plus de majorité de gouvernement, soit en dissolvant l’Assemblée nationale, soit en organisant un référendum…. On peut avoir un jugement très négatif sur De Gaulle, mais il organisa un référendum… et démissionna quand le résultat fut un désaveu de sa politique. Aujourd’hui, on a un syndicat de mafieux qui s’accroche au pouvoir par tous les moyens, y compris en dévoyant l’application de la constitution.

Le « en même temps » ne prend plus parce chacun a pu constater que la politique menée par le chef de l’état a conduit à la déliquescence du pays dans tous les secteurs. Le « en même temps » ne fut qu’une vaste fumisterie qui permit de faire tout et son contraire, d’aveugler les masses lobotomisées par des journalopes et des pseudo-experts de plateaux télé, tous chiens de garde de l’oligarchie mondialiste au pouvoir depuis une quarantaine d’années.

La récession économique déjà en cours va s’accentuer, conséquence de la guerre engagée contre les BRICS qui possèdent les matières premières et les ressources énergétiques, et pareillement la paupérisation de notre peuple, spécialement les gens les plus humbles. Dans ces conditions, le pouvoir macronien ne pourra pas tenir jusqu’à élection de 2027, même en abrutissant la population 24h/24 par les médias de propagande.