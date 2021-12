Élysée 2022 (18) : Valérie Pécresse, naissance d’une leader.

@ Captain Jack

Nationaliste n’ est pas forcement un gros mots , il existe des nation de gauche .

Je t’ accorde que ca fait un peut trop penser au national-socialisme de sinistre memoire ...

Macron et pecresse , sont bien plus a droite , on comparera les programme definitif ... Mais tu as bien vu que macron n’ arrose que son electorat (classe moyenne superieur , je n’ apelle pas ca etre de gauche meme s’ il a fait un passage par le PS .

A ce compte la je prefere meuche ou poutou que macron ...

Hamon etait pas trop mal (revenu universel) mais n’ as pa eu grand succes ...

Enfin bref tu votera en ton ame et conscience ...

NB oui les PCDC n’ on plus rien a voir avec les catholicos apres un divorce brulant difficile a oublier , Au debut , il etait d’ ailleur bien plus proche des ancien chretien ou meme des cathare , adorant le juif jean baptiste au meme titre que le christ .

on les as souvent classé dans les croisé , mais pas vraiment , on confond avec les chevalier teutonique ou les hospitalier ...

Les PCDC ne se preocupais que des pelerin , des routes et des lieux saint .