Élysée 2022 (33) : Emmanuel Macron à 30% ?

Intéressant dans vos chiffres les intentions de votes ce ceux qui ont voté en 2017 pour un candidat encore présent en 2022 : 3 sont cités.

Concernant E Macron, seulement 73% de ses électeurs 1er tour 2017 sont prèts à revoter pour lui. Sans surprise, il y a donc des déçus du macronisme.

Mais plus surprenant, car non usés par le pouvoir qu’ils n’ont pas eu.

Concernant M. Lepen, seulement 57% de ses électeurs 1er tour 2017 sont prèts à revoter pour elle.

Belle dégringolade. C’est clair qu’elle a eu ses chances aux dernières élections (l’association avec Dupont Aignan était une excellente initiative), mais elle n’est plus crédible. Débat du 2eme tour 2017 qui reste en mémoire. Pour ceux qui espèrent une victoire « de droite » ou simplement « antimacron », c’est mnifestement E. Zemmour le mieux placé, celui qui incarne le renouveau et l’espoir d’un truc nouveau, sans reprendre toujours les mêmes.

Concernant M. Melenchon,

seulement 49% de ses électeurs 1er tour 2017 sont prèts à revoter pour lui.

Cela parait bizarre quand on voit l’effondrement des autres candidats de gauche, devenus insignifiants. Pourquoi ses propres troupes le quittent alors qu’il n’y a pas de veritable offre concurrente à gauche ? Donc, pas le bon choix pour ceux qui sont juste « anti macron »

Quant à M Fillon/Mme Pecresse, changement de candidat entre 2017 et 2022. Mais si seulement 38% des electeurs 2017 de Fillon soutiennent Pécresse, pourtant du même parti, et presque autant, 32%, soutiennent E Macron, cela montre bien qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre Macron et Pécresse. Donc pour les anti Macron, Pecresse n’est donc pas non plus le bon choix

Bonnes réflexions, bon vote