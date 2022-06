« Emmanuel Macron demande aux députés clarté, transparence et responsabilité »

« Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l’Assemblée Nationale. Toutefois, et c’est un fait nouveau, et comme dans la plupart des démocraties occidentales, qu’il s’agisse de l’Allemagne, de l’Italie, et de beaucoup d’autres, aucune force politique ne peut aujourd’hui faire les lois seule. » (Emmanuel Macron, le 22 juin 2022).