Emmanuel Macron s’exprime sur l’Ukraine et sur la pénurie d’essence : nous devons nous serrer les coudes !

Formidable idée que nous avons eue, ma femme et moi, d’éviter le pensum présidentiel télévisé ; écouter un menteur nous expliquer que si on est dans la mouise, ce n’est pas à cause de lui, alors qu’il a tous les pouvoirs, on n’en est plus capables .

La protection de l’intelligence nécessite parfois (souvent) d’éteindre la télé...



Visiblement, l’émission a fait le bonheur de certains, c’est toujours ça...mais ils ont raté leur sauvegarde, échec critique (et manque de critique accessoirement)...