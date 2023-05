« En avoir pour mes impôts »

Et encore un article sur le thème ’taxons encore plus les entreprises et ça ira mieux’’. Non ça n’ira pas mieux chère autrice, ça sera même pire, avec encore plus de chômage, de précarité et de failites, car ce sont les entreprises qui font tourner l’économie d’un pays et font vivre ses habitants. Même les Chinois, communistes s’il en est, l’ont compris depuis un moment déjà.

Le problème de la fiscalité française est ailleurs, d’abord dans ses inégalités monstrueuses (pour en revenir aux entreprises, plus une boîte est grande, plus elle se débrouille pour payer le minimum d’impôts), et ensuite dans une complexité délirante qui noie le poisson, d’où inefficacité, d’où corruption et passe-droits que seuls les initiés peuvent comprendre et utiliser.

J’ajoute que l’utilisation que fait l’Etat des sommes collectées devrait aussi interpeller, tant il y a d’abus et de mauvaise gestion. Un vrai scandale.