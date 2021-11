Faut-il craindre un second tour Éric Zemmour vs Marine Le Pen ?

Pour mémoire :

A avoir toujours en tête afin de décoder les thématiques des candidats et le petit jeu de débats entretenus par les médias et leurs amis de la sonde et prendre du recul. Autrement nous aurons toujours un temps de retard et ils nous ferons courir derrière eux jusqu’à la bonne porte qui leur va bien du second tour.

Autrement ils vont réussir aussi à nous faire croire que toutes ces thématiques vite oubliées ou traitées à la va-vite l’élection pliée sont les enjeux essentiels de l’élection présidentielle.

Penchons-nous sur les outils de travail et leviers des professionnels des campagnes qui en déduisent stratégie, contenus, éléments de langage, postures tactiques, inflexions de la trajectoire d’une campagne etc. Cette partie là de la galaxie sondagière reste secrète.

« Les confidentiels les plus opérationnels sont des études qualitatives. Elles visent non à mesurer mais à comprendre les mécanismes latents d’attitude et de perception des électorats acquis et potentiels…Ces « qualis » visent non seulement à entendre ce que disent les citoyens et leurs attentes, mais surtout pourquoi et en fonction de quoi ils peuvent changer d’attitude » (Stéphane Rozès, ancien sondeur, président de Conseils, analyses et perspectives, ayant eu 16 postulants à l’Elysée dans sa clientèle, cité par Marianne, n° 1282 d’octobre 2021).

