Honte aux municipalités qui laissent les SDF à la rue !

@Adèle Coupechoux

« Les politiques ne sont pas au service des peuples »

Actuellement, c’est exact. Mais la formulation de votre phrase est défaitiste, vous jetez le bébé avec l’eau du bain : ce n’est pas parce que les politiques actuels ne sont pas au service des français qu’on ne peut pas créer un parti politique au service de la majorité des français.

Christophe Guilluy l’avait écrit en 2014 dans son livre « La France périphérique » : « Il n’y a plus de mouvement qui représente et défende l’intérêt des classes populaires au niveau politique ». La caste dominante l’avait reconnu autrefois : on ne peut pas faire ce qu’on veut avec un Parti Communiste à plus de 20% des voix.

Il est donc de notre entière responsabilité de créer un mouvement politique et social pour défendre les intérêts de la majorité des français. Un mouvement qui s’occupe des problèmes concrets sans être pollué par des idéologies, un mouvement qui se donne les moyens de rallier la confiance de la majorité des français en s’organisant contre la corruption des dirigeants et les infiltrations malveillantes, un mouvement qui fera preuve de compétence car l’incompétence est la première des trahisons du peuple.

