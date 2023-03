L’excellente prestation d’Aurore Bergé à l’Assemblée Nationale

À terme me semble-t-il, il n’y a plus que deux solutions pour cette droite (macronie et satellites en orbite contrôlée ou non). S’incliner devant l’avancée démocratique en cours ou jouer la carte de l’extrême-droite en sachant que le vrai pouvoir est dans les puissances économiques et leur influence. A mon avis, cette droite, avec ce qu’elle a montrée depuis des décennies, non républicaine en fait depuis un moment , n’a pas plus dans son ADN l’option démocratique.

Ici le chant du cygne d’une politique qui est en train de découvrir la vie réelle d’un pays et l’existence de ses concitoyens qui décidément n’en peuvent plus de ne pas se faire respecter et qui pensent et réfléchissent, qui veulent avoir leur mot à dire sur ce qui les regarde, qui veulent qu’on les écoute et qu’on les prennent au sérieux aussi.

Qui trouvent depuis un moment déjà que les institutions en cours et ceux qui les ont dévoyées afin de défendre essentiellement leurs propres intérêts sont dépassés et doivent laisser la place à de nouvelles institutions et une nouvelle donne politique en train de se construire en réponse au mouvement social en cours afin que soit mis en place un pacte démocratique fondé sur plus de justice sociale, de démocratie, d’équité et de responsabilité. De respect réciproque aussi.