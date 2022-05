Législatives 2022 (2) : la mort du parti socialiste ?

Pauvre Rakoto, il va nous faire un ulcère si LREM n’a pas de majorité parlementaire, tout ce su... de b... en faveur de la Macronie, pour rien...

C’est le jeu, à force de jouer au con et semer la discorde, on finit par tomber sur plus fort que soi et provoquer l’effet inverse avec une union face à l’ennemi commun.

Et à n’en pas douter, LREM est l’ennemi à abattre pour beaucoup de gens, tant les démonstrations de vanité et d’orgueil ont été grandes ces cinq dernières années. Sans parler de la mauvaise foi, des mensonges, et de l’incompétence de certains.