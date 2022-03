Macron : le mépris !

@CATAPULTE

"Et pourtant, de 36 à aujourd’hui... ça fait un bail...

Peut-être quelques lacunes en Histoire... à moins qu’il ne s’agisse que d’oublis...«





Oh que oui !



vu que tu y fais réference à l’histoire, parlons en !



Ou on exclus des population sans aucune raisons JURIDIQUE(loi) des transports, restos, hopitaux, cuilture etc etc, et ou meme le roi explique que l’on dois les »emmerder« et qu’ils »ne sont plus des citoyens« ou meme le dhihadiste chance pour la France importé lui n’y à pas droit



Des couvre feux stupides et idiots pendants des temps infinis qui demarrent meme à 18 heures



Comme à l »époque on se ballade dehors avec son aussweiss et peut etre controlé par les brigades de la khommandantür



Ou on bafoue du pied le traité de Nuremberg, la constitution de 1789, les traites Europens sur le consenti et le libre arbitre, la loi Koushner de 2002, etc...



Ou on embastille toute la population de maniere totalement arbitraire, sans proces, sans avocat chez eux pendant 3 mois, ce qui est déja une « peine lourde », peiner jamais apliquée pour tes amis chances pour la France vu que c’est ce que tu veut nous regourguer en permanence

Et accessoirement ou un autre de tes amis progressistes gauchiste de pacotille dis à un candidat de religion juive qu’il est le juif de service



(cela ne te rappelle rien ca mon colon ? , le juif de service ?)



Je peut continuer à souhais mais je vais abreger

Tout est possible sauf la macronie ; les gens sonts dingues si ils remettent le couvert pour un type dans ce genre la