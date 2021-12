MACRON : Stop ou Encore ?

@moderatus

Sachez que je respecte sincèrement votre travail, vous passez énormément de temps à répondre et ce n’est rien de le dire. Quel marathon !

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/zemmour-impossible-n-est-pas-237754?debut_forums=100#forum6210054

Non pas que j’apprécie Mr Macron et sa politique, mais je ne peux pas répondre. Chercher des chiffres et interprétations contradictoires sur des sites, forums, publications et radio n’a pas de sens pour moi, car j’entrerais dans le même partis pris. On interprète toujours ce qu’on recherche et en fonction de son point d’observation

Le mien : Nous sommes un peuple de droite ou devenu. Aucun candidat ne parle du fondamental qu’est notre protection sociale : la Sécurité Sociale, un système que le monde entier nous envie, et là les chiffres font mal, déficit, charges, public/privé etc. Parler du Covid et effectivement des ratés et privations de liberté, les partis pris aux entreprises etc. mon avis : on oublie d’être malade et on ne veut plus l’être.

Pour terminer, je sais que vous avez étudié la psycho, ce que je vais écrire doit vous parler : Je me souviens d’une réunion clinique autour d’un suivi, il était complexe dans son attitude, violent … tout était à charge contre lui, l’équipe était épuisée, un psychologue dit « mais que fait-il de bien ? » On a quand même trouvé, mais il a fallu gratter les fonds de tiroir. Je n’ai pas envie avec Emanuel Macron.

Bon courage à vous car je crois que vous êtes parti jusqu’à demain matin, cordialement