Macron, toujours plus détestable, coincé entre 2 fronts

Après six mois de déluge de calomnies sur la France Insoumise et de matraquage favorable pour Glucksmann (qui a triplé le résultat du P« S » et a donc de moins en moins besoin de LFI), Macron ne s’attendait probablement pas à une Nupes 2.0. Moi non plus, d’ailleurs... Gluksmann, petit chouchou des médias et « bouée gauche » de Macron, comme dit (avec humour) Rougeyron, joue gros en s’alliant avec LFI. L’État profond va donc, dans les prochaines semaines, tout faire pour discréditer et invisibiliser la nouvelle Nupes, et promouvoir le RN. Mais, vous avez raison, pour l’heure le pari semble perdu !