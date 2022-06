« Pap Ndiaye, un intellectuel dans la fosse politique »

@exocet

En tous cas, la Page Wikipédia de Pap Ndiaye semble parfaitement protégée : bien que l’information ci-dessus date de quelques jours, soit parfaitement sourcée, et éclairante sur la personnalité d’un Ministre de l’Education qui de plus se dit « de gauche », il n’en est fait aucune mention sur sa page Wikipédia.

J’ai fait deux tentatives pour y ajouter l’information, avec un ton aussi neutre que possible : mais un certain « TOCRAHC » l’a révoquée sous prétexte de « vandalisme » bien que la forme ait été respectée et l’information sourcée.

Puis à la deuxième tentative, c’est un certain « DOCMUSEO » qui l’a révoquée, plus subtilement cette fois, en invoquant « un ton polémique non encyclopédique » et une information « anecdotique ».

Une dérive idéologique, Pap Ndiaye se disant « de gauche » ou bien de la censure pro-gouvernementale ?

Bref quoi qu’il en soit, déçu je suis, par une institution que j’admire depuis toujours, Wikipédia, au service de la connaissance.

Mais de plus en plus il me semble, infectée par le virus de la subjectivité et par l’idéologie que certains intervenants placent au-dessus de l’honnêteté intellectuelle...