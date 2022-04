Rien n’est joué !

@Octave Lebel

4. Non, le vote blanc et l’abstention sont donc bien donc la meilleure arme à opposer à Macron afin de préparer les législatives et possiblement une mise en cohabitation de ce dernier.

5. Dans l’hypothèse d’une cohabitation, la macronie sera réduite à la gestion du pouvoir institutionnel formel sans les outils du gouvernement. La cohorte de ceux à qui une place a été promise et de ceux qui cherchaient à se placer s’effritera. Le retour à un pilotage démocratique avec l’implication et l’arbitrage des citoyens pourra être préparé. Le mouvement social se consolidera et se structurera autour de la construction d’une réponse politique durable.

6. Dans l’hypothèse improbable d’une victoire de Marine Le Pen, apparue comme déjà fatiguée et hésitante, elle serait mise en cohabitation avec des forces économiques s’en donnant à cœur choix avec la faiblesse de sa réflexion économique et une Macronie et sa clientèle toute mobilisée à resserrer les rangs pour reprendre le leadership. Et ils réussiront comme en Italie. Le mouvement social serait conduit une fois de plus à la division et l’errance.