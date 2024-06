Une situation normale - la suite logique d’un système corrompu à la racine

@mimi45140

C’est possible, après du point de vue des puissant cette constitution est top, donc bon au bout je ne sais pas trop. Ceci dis il est fort probable qu’ils sortent la DDHC du bloc constitutionnel car c’est un gros problème pour eux, enfin bon après on doit être -1% a avoir lu le bloc et à être capable de l’utiliser contre eux donc le problème n’est pas si gros.



Je comprend votre point de vue de Gaulle, fut un temps je pensai un peu pareil.

Mais maintenant je trouve l’exercice périlleux car il y a pas mal de zone d’ombre avec ce personnage.

La non épuration en est une des plus grave car au final, si les collabo les plus dangereux avait été emprisonné, les choses ne seront pas ce qu’elles sont aujourd’hui. (hors il les a blanchi au nom de « l’ordre »)

Dans tout les cas, qu’il ait été un corrompu ou non, ceci ne change rien a notre situation actuelle. Aujourd’hui il mange les pissenlit par la racine et tout les oligarques (et autre) pratique la nécrophilie avec lui, chose qu’ils ne manquent pas de faire à la moindre occasion.