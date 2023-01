À ce constat de haute trahison, s’ajoute le comportement personnel de plus en plus inquiétant et déséquilibré de Macron, qui évoque une santé mentale en grave détérioration. Entre une prétendue « grave dépression », l’invention d’entretiens avec des chefs d’État étrangers qui n’ont pas lieu, les annonces de projets grandioses mort-nés, des comportements erratiques et hystériques et des déclarations sans queue ni tête, Macron achève de se ridiculiser et de ruiner le peu de crédibilité qu’il restait à la France. Les Français vont-ils pouvoir supporter encore presque quatre ans et demi un président de la République frappé de troubles mentaux évidents et de plus en plus fréquents ?

Vidéo (16’11) https://www.youtube.com/watch?v=7DG6Qxl-SRo