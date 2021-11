Zemmour, juif ?

@The White Rabbit

STOP fakenews , zemmour n’ as jamais été condamner pour homophobie , discrimination sexuel , revisionisme ....

Il n’ as d’ ailleur été condamné qu’ as de tres legere amende pour des propos ambigue ...il as eu tord de renoncer a faire appel car c’ etait la premiere fois ...

Depuis il as gagner tout ses proces sans exeption ....

En fait en rependant des fakenews , et en diffamant tu risque de prendre une peine bien plus lourde que la sienne ....

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Zemmour#2011_:_provocation_%C3%A0_la_discrimination_raciale