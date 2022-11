Mécontent de la manière dont le sujet avait été traité par nos confrères d'Agorableu, je remarque ici et là qu'Agorarouge a su remonter le niveau. Il me revient cependant d'en remettre une couche, car la réincarnation est un sujet des plus importants qui soient.

Il est des plus importants, car la croyance est le mobile de l'action. Et des milliards de gens croient à la réincarnation. En particulier en Orient, vers lequel le centre du monde a tendence à se déplacer ces derniers temps.

Impossible donc de comprendre la marche du monde, sans connaitre un ressort psychologique qui active tant d'asiatiques dans la détermination de leur comportement.

Et plus proche de nous, j'affirme que la méconnaissance de la réincarnation au sein du public français a été un élément clé favorisant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.

* * *

D'autres choses l'ont aidé bien évidemment, en particulier ses puissants commanditaires. On peut mentionner aussi la manipulation de François Hollande, ou le désistement de François Bayrou.

Mais le fringant banquier avait besoin d'un cheval de bataille. Et regardez les archives vidéo, le seul moment où il parle avec fougue et passion, c'est lorsqu' il prend la défense des homosexuels.

Il peut alors exploiter une tension qui traverse la société, et se mettre du côté des opprimés. Or si plus de gens croyaient à la réincarnation, il n'y aurait aucune crispation autour du sujet de l'homosexualité. Les gens comprendraient, que si l'âme n'a pas de sexe, elle doit néanmoins se réincarner dans un corps sexué.

Ainsi, si une âme s'incarne vingt fois successives dans un corps d'homme, une difficulté apparait lorsqu'elle recommence à s'incarner dans un corps de femme. Elle a beau perdre la mémoire de ses vies antérieures, elle n'en garde pas moins ses instincts. Un malaise va la suivre toute sa vie ; elle se sent souvent homme dans un corps de femme.

* * *

Ce que je veux dire par là, c'est que l'homosexualité est un phénomène naturel quand on prend en compte la pluralité des existances. Or la principale source de tension autour de ce sujet est la position des l'Églises chrétiennes, qui voient dans l'homosexualité une posture du démon.

On peut alors se demander pourquoi l'Église campe sur sa position. C'est que, en dépit de toutes les souffrances que cela peut occasionner, c'est une position logique si on ne croit pas à la réincarnation.

Mais pourquoi l'Église ne croit-elle pas à la réincarnation ? La première raison est que le Christ n'en parle pas explicitement dans les Évangiles cannoniques. Il la mentionne uniquement dans certains textes apocryphes.

D'autre part, et c'est la raison principale, la question s'est déjà posée. Mais son principal défenseur a été excommunié. Il s'agit du théologien et philosophe Origène, dont la représentation sert d'illustration à cet article.

En parcourant sa fiche Wikipédia, on se rend compte qu'il a été déclaré hérétique trois siècles après sa mort. C'est dire s'ils lui en voulaient !

* * *

Pourquoi donc ?

Pourquoi l'Église catholique a-t-elle vu dans la réincarnation un dogme aussi malfaisant, qu'elle déclare ne rien vouloir avoir à voir avec une personne le défendant ?

C'est que, pour survivre et pour essaimer, l'Église a du se structurer. Elle a du faire un peu de politique, et sur la tête des gens exploiter un levier. Ce puissant levier psychologique étant la peur de la mort, et l'assurance qu'elle était la seule intermédiaire entre nous ici-bas, et le monde de l'Au-delà.

Toute ressemblance avec une situation récente où le politique relayé par les médias a exploité la peur de la mort chez le public, et a assuré détenir l'unique solution pour nous en préserver n'est que fortuite. Cela n'a évidemment rien à voir.

Ce que je veux dire par là, c'est que si le réincarnationnisme ne nous soustrait pas à la peur de la mort, il relativise grandement la nécessité d'un intermédiaire entre nous maintenant et nous après la mort. Pas besoin de sauveur, tout devient clair.

Les vices, les imperfections, dont nous sommes encore chargés dans cette existance, devront être corrigés dans les existances futures. Donc autant essayer de s'améliorer au maximum dans la vie présente, se défaire de l'égoïsme que l'on pourra, pour ne pas avoir à revivre toujours les mêmes apprentissages, subir les mêmes attentes, lors des prochaines incarnations.

* * *

En effet, le but de l'incarnation — autrement dit le but de la vie — est de se rapprocher de la perfection. Une fois celle-ci atteinte, ou suffisamment approchée dirons-nous, l'âme purifiée n'a plus besoin de s'incarner. Selon les croyances elle atteint le Nirvana chez les Boudhistes, la condition d'ange dans une pensée chrétienne, ou d'autres règnes selon des théories scandinaves.

* * *

Ceci n'est qu'une toute petite introduction sur la réincarnation, n'hésitez pas à vous documenter pour en savoir plus.