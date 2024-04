La leishmaniose une maladie émergente négligée dans le monde

Les leishmanioses sont des maladies parasitaires provoquant des affections cutanées ou viscérales très invalidantes, voire mortelles si elles ne sont pas traitées. Elles sont dues à différents parasites du genre Leishmania, transmis par la piqûre d'insectes communément appelés phlébotomes

La leishmaniose est une maladie parasitaire faisant partie des zoonoses, des maladies qui passent de l’animal à l’homme. Le phlébotome, un insecte proche du moustique, est le vecteur de cette maladie, il s’infecte après avoir piqué le principal réservoir du parasite, le chien. Des transmissions interhumaines par contact sanguin (transfusions, seringues souillées, exposition accidentelle au sang) et par voie sexuelle sont décrites. Chaque année, 700 000 à 1 million de nouveaux cas de cette pathologie sont répertoriés dans le monde, et ces affections sont aujourd’hui considérées comme des maladies trop car négligées émergentes en Europe

Cette pathologie fait partie des pathologies tropicales un peu "oubliée"comme l'ulcère de Buruli, la maladie de Chagas ou encore la filariose lymphatique... Et pourtant, L’OMS recense 20 maladies tropicales négligées qui touchent plus d’un milliard de personnes. Ces maladies sévissent dans les zones où l’accès à des services de santé de qualité, à l’eau potable et aux moyens d’assainissement est difficile

LES CAUSES ET SYMPTÖMES

La maladie est causée par plusieurs espèces du genre leishmania qui, selon l’état d’immunité de l’individu infecté, conditionnent la forme clinique. Ainsi, Les parasites peuvent rester localisés dans la peau ou s'étendre au nez et à la bouche, ou encore se propager à d'autres organes. Il existe trois formes principales de leishmaniose : viscérale (la plus grave dans la mesure où elle est presque toujours fatale), cutanée (la plus fréquente, qui cause habituellement des ulcères cutanés) et cutanéomuqueuse (qui touche la bouche, le nez et la gorge).

La leishmaniose cutanée, se manifeste par un bouton croûteux encore appelé « bouton d’orient », parfois multiple, localisé sur les parties découvertes du corps et qui guérit en général spontanément en laissant des cicatrices.

La leishmaniose viscérale ou « kala-azar ») est signalée par de la fièvre, de l’anémie, un amaigrissement, un gonflement du foie et de la rate et des ganglions lymphatiques. Elle est mortelle en l’absence de traitement

LES TRAITEMENTS

Le traitement dépend de la forme clinique, il repose sur des dérivés de l'antimoine en injection intramusculaire ou dans la lésion. Mais, l’émergence de résistances a conduit à utiliser d’autres médicaments tels l’amphotéricine B ou l’Interféron.

DES CONSEILS POUR SE PREMUNIR DE CETTE PATHOLOGIE

Les personnes qui ont contracté la leishmaniose auparavant sont toujours susceptibles de la contracter de nouveau. Pour s’en prémunir, il faut dormir dans des pièces climatisées et enfermées ou sous une moustiquaire traitée au pyréthrinoïde et éviter les activités de plein air entre le crépuscule et l'aube.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en libéral à Casablanca. Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc (AMRM)

I/ Spécificités selon les Régions (source OMS)

Région africaine : La leishmaniose cutanée est fortement endémique en Algérie. On ne dispose que de peu d’informations épidémiologiques pour Afrique de l’Ouest, en revanche toutes les formes de leishmaniose sont endémiques en l’Afrique de l’Est, où des épidémies de leishmaniose viscérale sévissent fréquemment.

Région des Amériques : La leishmaniose cutanée est la forme la plus présente. Le Brésil y est le principal réservoir d’endémie

Région de la Méditerranée orientale : Elle concentre 80 % des cas de leishmaniose cutanée répertoriés dans le monde. La leishmaniose viscérale est fréquente en Iraq, en Somalie, au Soudan et au Yémen

Région européenne : La leishmaniose cutanée et la leishmaniose viscérale sont endémiques dans cette Région, avec de nombreux cas importés d’Afrique et des Amériques.

Région de l’Asie du Sud-Est : La leishmaniose viscérale est la forme principale.

Co-infection Leishmania-VIH : Les personnes positifs au VIH et infectées par la leishmaniose ont de fortes chances de développer une forme complète de la maladie, avec des taux élevés de rechute et de mortalité.

II/ Les Missions et actions de l’Alliance des Maladies Rares au Maroc

L’Alliance a pour missions de faire connaître et reconnaître les maladies rares auprès du public, des professionnels de santé et des pouvoirs publics en informant sur leurs enjeux scientifiques, sanitaires et sociaux, par tous les moyens : presse écrite, télévision, radio, sites internet et réseaux sociaux.

Les personnes atteintes de maladies rares posent au Maroc d’innombrables problèmes notamment au niveau du diagnostic et de la prise en charge. Elles souffrent en outre d’un manque d’information, d’absence de centres de référence et de compétence ainsi que de dépistage néonatal systématique pour tous les nouveau-nés.

