Patient, plus que jamais …

« une innovation née dans les esprits fertiles qui gravitent dans les cabinets ministériels »





Pas du tout, ces « assistants médicaux » ministériels sont un conseil bien réfléchi des « assistants ministériels » de McKinsey.

Formés en deux mois par un organisme privé appartenant à une entreprise de logiciel de diagnostic médical développé pour les entreprises pharmaceutiques, les « assistants médicaux » sont destinés à remplacer les médecins en faisant la saisie des informations pour alimenter le logiciel convertissant les informations en precsriptions pharmaceutiques. Ils seront eux-mêmes assistés par un réseau de conseillers pour les motiver, un peu comme des chefs de vente.

Ces assistants médicaux seront payés au résultats, pourcentage sur le chiffre d’affaire et primes pour la precription des traitement les plus coûteux. Ils seront motivés comme les forces de vente avec des grands meetings annuels dans un hôtel de luxe où il y aura un classement de l’excellence, les meilleurs détecteurs de maladies recevront une surprime et seront donnés en exemple :

— " Et maintenant, la première 1ère et Magali N* qui a fait plus de 3 000 dossiers dans l’année et détecté 11 % de cancers nécessitant une chimiothérapie à plus de 150 000 euros, 1 400 maladies asymptomatiques nécessitant un abonnement à des bouquets de vaccins mensuels.

Bravo Magali, combien tu gagnes par mois en ce moment ? — 22 000 dollars. Bravo, vous entendez, Magali gagne 22 000 dollars parce qu’elle le mé-rite ! Vous aussi vous pouvez tous gagner 22 000 dollars par mois. Tout le monde applaudit Magali qui est une championne de la Santé, grâce à elle des milliers de vies innocentes ont été sauvées.