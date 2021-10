Bonheurs de l’automne...

Douces clartés de l'automne aux couleurs de flamboyance, de cinabre, d'amarante, de rouge d'incendie, de brun brûlé d'orange ...

Voilà les feuilles qui bruissent sur le sol et forment un tapis épais aux teintes chaleureuses, voilà que les pluies tombent soudain et font une musique légère ou plus lourde sur le sol, voilà les grappes de raisins aux grains de soleil qui s'offrent à nous, grains sombres ou clairs aux saveurs sucrées...

La campagne éblouissante sort ses habits mordorés, se pare de nuances infinies de rouge, de brun, d'ocre. Tout le paysage flamboie, les feuillages forment une harmonie de couleurs, un tableau de flammes étincelantes.

Flammes de l'automne, incendie, brûlure, vous peignez les paysages de teintes nouvelles, vous transformez le monde de vos pinceaux de lumière...

Lumières de l'automne, douces, harmonieuses, légères, vous adoucissez les tons en une symphonie subtile. Doux automne aux journées qui s'étiolent, aux senteurs lourdes de feuilles, aux parfums de terres humides, aux soleils pâles, vacillants, bel automne aux clartés déclinantes pleines d'apaisements.

Soudain, le vent hurle, se déchaîne ,tempête, fait battre les volets et gémir le monde... soudain les pluies arrivent et le sol exhale des odeurs plus intenses.

Que l'on aime la nature automnale, ce monde différent qui s'ouvre à nous, les feuilles d'automne nuancées de mille couleurs, les parfums de l'automne chargés d'odeurs boisées !

Que l'on aime les chants de l'automne, le hurlement des vents dans les arbres qui se dépouillent de leur parure de l'été ! le murmure ou le fracas de la pluie qui bat et frappe le sol .

Pommes veinées de rouge, de brun, aux parfums délicieux et subtils, aux sucs enivrants, vous annoncez le bel automne et ses journées apaisées.

Fleurs automnales, azalées, cyclamens, bruyères, vous faites éclater vos nuances de couleurs rouges : rose, pourpre, grenat, fuchsia...

Plaisirs de l'automne, nature qui s'évanouit pour renaître à nouveau, arbres chatoyants aux teintes pourprées, que de douceurs, que de flamboyances, que de surprises ou de violences dans ces tableaux !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-bonheurs-de-l-automne-110765900.html