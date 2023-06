L’art méconnu des troubadours...

On a tendance à confondre ménestrel (chanteur, musicien, acrobate, jongleur, etc. attaché à un seigneur, au Moyen-Âge, et troubadour (entre le barde et l’aède poète lyrique aux 12ème et 13 ème siècle, en Occitanie influencée par la culture hispano arabe voisine qui a entre autres fourni le luth), qui compose et déclame (la poésie étant forcément chantée, en langue d’oc. Certains, comme Bernat de Ventadorn étaient nobles.

L’équivalent dans les contrées septentrionales de langue d’oïl, était le trouvère qui, lui aussi pouvait être noble, le plus connu étant Charles d’Orléans, le père du roi Louis XII.

Dans les deux cas, les textes sont devenus pour nous plus hermétiques que le latin, et la musique impossible à restituer puisque les modes et les gammes n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, la "gamme tempérée" qui divise l’octave en demi-tons égaux ne datant que de l’époque de Bach, et l’aptitude à percevoir les inflexions chromatiques ayant disparu des capacités de nos oreilles.