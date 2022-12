La crèche de Noël ! Toute une tradition en Provence ! Quelle famille ne possède pas des petits santons en argile, ces petites figurines colorées qui représentent le boeuf, l'âne, l'enfant Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les anges etc.

Un peu de mousse, du houx pour décorer la crèche, et c'est tout un monde d'autrefois qui surgit...

C'est une tradition à laquelle je suis très attachée, peut-être parce qu'elle remonte à l'enfance...

Nous avions chez nous une vieille crèche napolitaine, en carton bouchonnée et chaque année, on la décorait avec amour à l'occasion de Noël...

Cette tradition se perpétue encore dans de nombreuses églises en Provence...

Crèches confectionnées par des enfants, des adultes, une exposition leur était consacrée comme chaque année en l'église Saint-Charles de Nîmes...

Crèche en bois entourée de feuillages ondoyants, crèche rustique en carton où les personnages sont figurés par des pignes de pin...

Crèche où les personnages sont dessinés en relief, crèche au bord de l'eau, décorée de galets et de fougères...

Crèche en bois recouvert d'écorces, crèche où les personnages sont enfermés dans des bulles transparentes, crèche photographique, crèche avec des santons cubiques où sont représentées toutes les ethnies, avec même des diables tentateurs...

Crèche encadrée avec un voile lumineux sur le côté... crèche en carton à étages...

Mais, incontestablement, la plus rustique, la plus originale est cette crèche faite de pignes de pins, avec des manteaux et des couronnes de feuilles pour les personnages...

Le boeuf, l'âne sont réalisés avec des pignes de pins, le berceau de l'enfant roi est lui-même constitué d'écailles de ces pignes.

De belles créations, beaucoup d'inventivité et d'imagination pour ces crèches de Noël version 2022 !

