Le ciel couleur d’améthyste...

"L'aube a des lueurs exquises ; on entend des chants d'oiseaux, le ciel est couleur d'améthyste ; et quand j'ouvre les yeux, sous l'impression plus douce du matin, je vois des frémissements de bien-être courir à l'extrémité des palmiers."

C'est ainsi que le romancier Eugène Fromentin décrit la beauté de paysages orientaux, à l'aube, dans un de ses ouvrages intitulé Un été dans le Sahara.

L'améthyste ! Des couleurs violettes surgissent ! Des brillances, des éclats, des transparences !

Améthustos ! Nom grec aux sonorités éblouissantes !

Le mot, avec sa labiale "m", sa dentale redoublée "t", sa consonne sifflante "s", sa graphie de consonne aspirée "th" venue du grec, nous entraîne dans un monde de mystères et d'étrangeté...

Le mystère des mots, leurs douceurs, leurs éclats !

Que de résonances et d'images étonnantes, que de couleurs et de lueurs !

Ce mot rare nous étonne, nous fait rêver : il évoque des teintes nuancées de mauve, de violet, de rose pâle ou de xanthe....

Il nous fait voir des glacis de lumières, des pierres aux éclats de roches, des envolées de cônes élancés...

Pierre de lucidité, de clarté, l'améthyste, censée préserver de l'ivresse, aux couleurs de vin coupée d'eau, fait briller des facettes lumineuses....

Ce mot venu du grec ἀμέθυστος / améthustos, est un adjectif verbal composé du verbe μεθύω / methúô (« être ivre »), et du préfixe privatif ἀ- / a- ... La pierre aurait été ainsi nommée parce qu'elle a la couleur du vin coupé d'eau, dont le titre alcoolique est moindre. Par rapprochement, elle passait pour préserver de l'ivresse...

Ciels étoilés, lumières étincelantes sur la voûte sombre et violette !

L'améthyste rutile de scintillements, elle s'enflamme de lueurs éclatantes, elle nous entraîne vers des nuits d'été aux cieux flamboyants, des mers vineuses et violettes aux flots déchaînés....

Champs de lavandes, bleuets, glycines, lilas, iris, toutes les fleurs bleues s'épanouissent sous nos yeux !

Fleurs de thym, de romarin, des harmonies de bleu s'éveillent, des ciels du sud, couleur de blanc-bleu s'ouvrent à nous...

Des mers aux reflets de soleil, replient leurs vagues bleues sur le sable, des cèdres bleutés vrillent le ciel, des embruns de glycines flottent dans l'air...

Des opalines laissent apparaître des teintes adoucies de mauves, on voit des fleurs violettes mêlées de blancs, des écumes de vagues sur les pierres...

Pour mémoire :

"Le poète Rémy Belleau (1528-1577) a composé un poème mythologique intitulé L'améthyste, ou Les Amours de Bacchus et d'Améthyste, dans lequel il imagine Bacchus éperdument épris de la belle Améthyste et la poursuivant avec fureur. Améthyste aux beaux yeux implore alors Diane, déesse de la chasteté, qui a pitié d'elle et la transforme en pierre. Bacchus, frustré, décrète alors que quiconque boira dans une coupe faite de cette pierre ne pourra pas savourer l'ivresse de son vin. Et la pierre prit en outre la couleur du vin.

L'améthyste est un membre de la famille des quartz dont la couleur varie du violet foncé au bleu lavande. Elle tient cette couleur d'un mélange de fer et d'aluminium, ainsi que d'une irradiation naturelle. L'améthyste est un cristal très répandu qui se trouve aux États-Unis, en Grande Bretagne, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Russie, au Sri Lanka, en Uruguay, en Afrique de l'est, en Sibérie et en Inde."

