Aujourd’hui, on revient sur le sujet souvent controversé de l’IA (Intelligence artificielle), avec les chatbots conversationnels, ceux qui vous somment par exemple de prouver que vous n’êtes pas un robot en cochant une case. Un robot qui vous impose de justifier que vous n’êtes pas un robot, le summum du paradoxe.

Néanmoins, je pense que cet agacement est un paradoxe intéressant qui soulève des questions sur la nature de l'intelligence et de la conscience. Si un robot chatbot conversationnel nous sollicite de prouver que nous ne sommes pas un robot, cela signifie que le robot lui-même est capable de comprendre la notion de robot et d'intelligence. Cela suggère que le robot pourrait être doté de conscience, ce qui est une question largement discutée. En fin de compte, la difficulté de savoir si un robot chatbot peut être conscient est probablement une question philosophique qui ne peut être résolue par la science. En fait, c’est un peu plus alambiqué, désolé de faire du sophisme avec mon exemple, sauf que je me suis inspiré d’un test bien connu en science. Je m’explique succinctement, je peins un point rose sur le front de mon chat, je laisse sécher pendant une demi-heure. Ensuite, je place le chat face à un miroir, s’il tente de gratter la tache avec sa patte, j’en déduis qu’il a conscience de lui-même, à l’inverse, sans réaction, il sera recalé, son QI en prend un coup. D’ailleurs, mon chat a échoué au test, du coup j’ai porté le minou à la SPA du coin, je déconne.

Il est évident que cette expérience est séduisante par sa simplicité, mais elle a ses limites. D'une part, elle repose sur l’unique hypothèse que la capacité à se reconnaître dans un miroir est un signe de conscience de soi. Cette théorie est chicanée, car il existe d'autres explications possibles au comportement des animaux qui réussissent le test du miroir, comme la simple capacité à reconnaître des objets familiers.

D'autre part, l'expérience est susceptible de présenter des biais. Par exemple, il est possible que les chats qui échouent au test soient simplement plus timides ou plus craintifs que les chats qui réussissent. Ils peuvent donc être moins susceptibles d'interagir avec le miroir, ce qui pourrait fausser les résultats.

Il est bon de préciser que les animaux qui échouent systématiquement au test du miroir sont principalement des animaux qui ont un faible niveau d'intelligence sociale. Ces animaux n'ont pas la capacité de comprendre qu'ils sont en train de se regarder dans un miroir. Ils peuvent simplement voir une autre créature, ils peuvent réagir à cette créature de différentes manières.

Parmi les animaux qui échouent systématiquement au test du miroir, on trouve : les chiens, les chats, beaucoup d’oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poisons... En contrepartie, les animaux qui réussissent au test du miroir sont principalement des animaux qui ont un haut niveau d'intelligence sociale. Ces animaux sont capables de comprendre qu'ils sont en train de se regarder dans un miroir, ils peuvent utiliser cette information pour interagir avec leur environnement. Parmi les animaux qui réussissent régulièrement au test du miroir, on trouve les grands singes (humains, chimpanzés, bonobos, gorilles, orangs-outans), les éléphants, les dauphins, les orques, les cochons, les perroquets, les corbeaux, les pies, les pigeons ...

En synthèse, je pense que cette expérience peut fournir des informations intéressantes sur la conscience des animaux, mais qu'il est fondamental de la considérer avec prudence.

Il serait utile de définir plus précisément ce que l'on entend par "conscience de soi", cela permettrait de s'assurer que l'expérience est bien conçue pour mesurer ce qu'on cherche à mesurer. Il serait également important de contrôler les facteurs qui pourraient biaiser les résultats. Par exemple, il faudrait s'assurer que les chats sont tous exposés au miroir de la même manière, et que leur comportement est observé par un observateur neutre.

À présent, de la même manière, est-ce qu’il existe un test basique un peu comme le miroir pour expérimenter un chatbot ?

Eh ben oui, l’expérience se nomme le test de Turing, ce test a été proposé par le mathématicien Alan Turing. Il consiste à faire une conversation avec un humain et un robot, à essayer de distinguer lequel est lequel. Si un humain ne peut pas distinguer le chatbot de l'humain, alors le robot est considéré comme ayant réussi le test de Turing.

Le test de Turing est une expérimentation de communication et évidemment, il ne mesure pas directement la conscience. Cependant, il est souvent considéré comme un indicateur de la capacité d'un robot à simuler la conversation humaine.

Une autre façon pour expérimenter les capacités d’un robot est le test de la tâche. Cette épreuve consiste à attribuer un travail à un chatbot et d’examiner s'il est capable de la réaliser. Par exemple, on pourrait lui demander de résumer un article de presse ou de traduire une langue. Si le chatbot est capable de produire la tâche correctement, alors il est considéré comme ayant réussi le test de la tâche.

Le test de la tâche est également un test de communication, mais il est plus spécifique que le test de Turing. Il mesure la capacité à réaliser une tâche particulière, plutôt que sa capacité à simuler la conversation humaine en général.

En plus de ces tests élémentaires, il existe de nombreux autres tests qui peuvent être utilisés. Ces tests peuvent être plus complexes et plus spécifiques, et ils peuvent être conçus pour mesurer différents aspects de la capacité d'un chatbot, comme sa compréhension du langage, sa capacité à générer du texte ou sa capacité à résoudre des problèmes.

J’avoue que c’est sur cette base un peu rudimentaire que j’ai entrepris de faire passer à Genmo.ai, "le test de la tâche". Pour info, Genmo est une plateforme innovante qui met à votre disposition les dernières avancées de l'IA pour faciliter la création de contenu numérique, photos, vidéos et assistance par un dialogue personne-machine (robot multimodal conversationnel).

Genmo.ai est présenté comme une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de créer du contenu vidéo, d'images et d'objets 3D de haute qualité. Elle utilise une combinaison de techniques d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel et de génération de contenu pour générer des résultats réalistes et attrayants.

Le fonctionnement de la plateforme Genmo.ai peut être divisé en trois étapes principales.

-La compréhension, soit la première étape consiste à intégrer et comprendre les besoins de l'utilisateur. La plateforme utilise un algorithme de traitement du langage naturel pour analyser les instructions de l'utilisateur. Ces instructions peuvent être des descriptions textuelles (langage), des images ou des vidéos.

-La deuxième étape, la générationnelle qui consiste à engendrer le contenu souhaité. La plateforme Genmo.ai utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour générer du contenu vidéo, d'images ou d'objets 3D. Ces algorithmes ont été entraînés sur un ensemble de données, massif du contenu réel, les bases de données.

-Enfin, la troisième dernière étape, l'optimisation, celle qui consiste à maximiser le contenu généré. La plateforme Genmo.ai utilise un algorithme de recherche de voisinage pour trouver le contenu le plus proche des instructions de l'utilisateur. Le fonctionnement est conversationnel, c’est pour cette raison que l’on doit décrire le mieux possible la demande.

Bon ça c’est la théorie, comme disait Einstein, "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi."

Cette citation illustre parfaitement ce qui va m’arriver, je vous dis tout. En tant que photographe-infographiste à mes heures perdues, j’ai commencé la réalisation d’une carte de vœux 2024. Le montage photo sous Gimp étant finalisé, il me restait une dernière étape, l’insertion d’un gros 2024 doré qui impose au beau milieu de la carte. Sachant que l’homme pas nature est relativement paresseux, c’est pour cette raison que j’ai eu l’heureuse idée de confier le boulot à Genmo.ai et de faire une pierre deux coups avec le test de la tâche. Comme, je l’ai déjà écrit dans un de mes articles sur l’intelligence artificielle (encore) parue sur Agoravox où je précisais quand temps qu’informaticien, je n’ai aucune compétence dans le domaine d’intelligence artificielle et encore moins sur la question de la conscience, même si j’ai passé avec brio le test de la tache de peinture sur le front. En même temps, c’est un bien pour le lecteur assidu, sachant que je vous livre l’expérience sous forme de copier-coller et de ce fait, elle ne souffre d’aucun dogmatisme ou biais cognitif. En effet, le biais cognitif est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. À cause des biais cognitifs, l’interprétation par l'individu sera faussée. Dans l’approche qui nous intéresse, c’est du brut de décoffrage sans préparation, c’est à vous d’analyser et de faire fonctionner vos neurones. Dans le fil de discussion des passages en italiques correspondant à la compilation informatique, ils sont générés par Genmo.ai avant transcription dans les algorithmes, ils ne sont d’aucune utilité pour vous, ils sont donc supprimés dans le dialogue pour ne pas alourdir inutilement.

À présent c’est parti pour la pratique en AI :

DEBUT DE SESSION

GENMO (AI)

Hi ! What do you want to create today ? I can help you make images, logos and videos.

MOI

En français !

GENMO (AI)

Bien sûr, parlons en français. Que souhaitez-vous créer comme belle image ? Je peux générer une nouvelle image à partir d'une description détaillée, ou modifier une image existante si vous en avez téléversée une. Les descriptions fonctionnent mieux si elles décrivent complètement la scène, comme "une magnifique plage tropicale au coucher du soleil, vue d'au-dessus des palmiers". Faites-moi savoir quel genre d'image vous aimeriez commencer avec !

MOI

Je voudrais que tu écrives 2024 sans fond, pour reprendre ton travail dans une carte de vœux. La police, la forme ... doit nous faire penser à la lumière au soleil.

GENMO (AI)

Voici une suggestion pour créer le texte "2024" avec un effet de lumière solaire :

Cette commande générera deux images - une avec le 20 et une avec le 24 - dans un style calligraphique évoquant la lumière du soleil. Vous pourrez ensuite les assembler dans une carte de vœux. Est-ce le genre d'effet que vous envisagiez ? Faites-moi savoir si vous souhaitez modifier la commande ou explorer d'autres options.

MOI

OK pour l'idée, peux-tu générer la modélisation en une image, soit le 2024

GENMO (AI)

Voici une proposition pour générer le texte "2024" dans une image unique avec un effet de lumière solaire :

Cette commande devrait créer une seule image avec les nombres 2024 imbriqués les uns dans les autres dans un style calligraphique évoquant des rayons et reflets solaires. La forme circulaire permettra d'unifier le tout. Comment trouvez-vous ce rendu ? N'hésite pas si tu souhaites des modifications.

MOI

Désolé, je ne vois pas 2024, mais deux zéros.

GENMO (AI)

Vous avez raison, la commande précédente n'a pas bien fonctionné. Réessayons avec une approche différente : pourriez-vous décrire plus précisément comment vous imaginez le style, la police et la disposition des chiffres 2, 0, 2 et 4 dans l'image ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre vision créative et proposer une commande adaptée. N'hésite pas à être très détaillé, comme avec une esquisse ou description écrite. Ensemble nous trouverons la meilleure façon de représenter le nombre 2024 avec un effet de lumière solaire !

MOI

Tu crées les chiffres 2,0,2,4, ensuite, tu habilles le tout avec l'idée de lumière et soleil.

GENMO (AI)

D'accord, voyons créer les chiffres 2, 0, 2 et 4 avec un effet de lumière solaire comme vous l'avez décrit. Pour commencer, je vais générer les chiffres séparément :

Cela créera les chiffres de base. Ensuite, nous pourrons les assembler et leur ajouter des effets de lumière solaire à l'aide d'autres commandes. Qu'en pensez-vous ? Faites-moi savoir si vous avez d'autres idées pour représenter le nombre 2024.

MOI

Je ne vois aucun chiffre ?

GENMO (AI)

Vous avez raison, les commandes précédentes n'ont pas fonctionné comme prévu. Permettez-moi de réfléchir à une meilleure approche pour créer l'effet souhaité. L'idée de décomposer le nombre 2024 en chiffres individuels était bonne, mais il semble que les outils aient des limites quant aux polices et styles. Pouvez-vous décrire de nouveau comment vous imaginez l'apparence finale de l'image ? Par exemple, la police, la disposition, les couleurs, etc. Cela m'aidera à proposer une commande adaptée prenant mieux en compte les capacités des outils. Qu'en pensez-vous ?

MOI

OK, tu écris 2024 en une fois avec des caractères consistants, ensuite, tu t'arranges pour ajouter l'idée de lumière

GENMO (AI)

D'accord, voyons créer le nombre 2024 d'un seul tenant, avec un effet de lumière solaire comme vous le souhaitez. Pour commencer, je vais générer le texte "2024" avec une police calligraphique dorée :

Cela devrait créer le nombre de base. Ensuite, nous pourrons ajouter des reflets ou halos lumineux autour les chiffres à l'aide d'une seconde commande. Qu'en pensez-vous ? N'hésite pas si vous avez d'autres idées pour représenter l'effet de lumière solaire souhaité. Travaillons ensemble pour obtenir le rendu parfait !

MOI

C'est très sympa, mais pas vraiment lisible pour le 2024

GENMO (AI)

Vous avez raison, le rendu n'est pas assez lisible. Permettez-moi de réfléchir à une autre approche. Puis-je suggérer de créer d'abord les chiffres 2 et 0 séparément, puis de les assembler dans une seconde image avec les chiffres 2 et 4, en ajoutant des effets de lumière sur l'ensemble ? Voici les commandes :

Nous pourrions ensuite animer les effets lumineux. Qu'en pensez-vous ? Faites-moi savoir si cette approche vous convient mieux.

MOI

Non, tu dois abandonner l'idée de plusieurs images pour les chiffres, avec cette méthode la cohérence n'est pas possible.

GENMO (AI)

Vous avez raison, séparer les chiffres en plusieurs images ne fonctionnera pas. Permettez-moi de réfléchir à une nouvelle approche cohérente. L'idée de base de représenter le nombre 2024 avec un style calligraphique doré et des effets de lumière solaire me semble bonne. Pouvons-nous générer le texte "2024" d'un seul tenant dans une image, puis animer les effets lumineux autour avec une seule commande ? Voici une proposition :

Qu'en pensez-vous ? Faites-moi savoir si cette approche vous convient mieux pour représenter de manière cohérente le nombre 2024 avec un effet de lumière solaire.

MOI

On voit jamais écrit 2024 bien lisible ?

GENMO (AI)

Vous avez raison, nous n'avons pas encore réussi à générer le texte "2024" de manière clairement lisible. Permettez-moi de réfléchir à une nouvelle approche simple en une étape :

Cette commande générera le texte "2024" de façon plus grande et lisible, en une seule image, avec des effets de lumière pour représenter le soleil. Qu'en pensez-vous ? Faisons plus simple pour obtenir le résultat souhaité. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées !

MOI

c'est un début, mais il est écrit seulement 22.

GENMO (AI)

Vous avez raison, nous n'avons pas encore réussi à générer clairement le texte "2024". Permettons-nous de recommencer simplement :

Pour commencer, générons les chiffres 2 et 0 séparément en grandes lettres :

Qu'en pensez-vous ? Faisons-le étape par étape pour obtenir le résultat clair souhaité.

MOI

Je ne comprends pas vraiment pourquoi que ce n'est pas possible, reprenons par étape, peux-tu générer une image uniquement avec 2024 ? le plus simplement.

GENMO (AI)

Vous avez raison, essayons de générer le texte "2024" de manière très simple. Voici une proposition en une seule étape :

Cette commande générera le texte "2024" en une seule image, sans effets additionnels pour l'instant. Qu'en pensez-vous ? Faisons les choses étape par étape pour obtenir d'abord le texte de base. On pourra ensuite rajouter des effets de lumière si le rendu de base convient.

MOI

Ton image n'est pas simple, en plus, elle ne comporte aucunement le nombre 2024

GENMO (AI)

Vous avez raison, je n'ai pas réussi à générer le texte "2024" de manière simple comme vous le souhaitiez. Permettez-moi de repartir de zéro : pouvez-vous décrire très simplement comment vous imaginez le style et la police du texte "2024" dans l'image finale ? Décrivez-le comme une esquisse ou croquis, pour que je puisse mieux comprendre votre vision créative. Ensuite, je tenterai de proposer une commande adaptée en une seule étape. Travaillons ensemble étape par étape pour obtenir le résultat souhaité.

MOI

Ok, tu peux d'aspirer d'une carte de bonne année avec écrit en gros et en plein milieu 2024

GENMO (AI)

D'accord, essayons de générer simplement le texte "2024" comme vous le souhaitez. Voici une proposition en une seule étape :

Cette commande devrait créer une image avec le texte "2024" au milieu, sans effets additionnels pour l'instant. Qu'en pensez-vous ? Faisons les choses étape par étape pour obtenir d'abord le texte de base. On pourra ensuite rajouter des décorations si le rendu convient.

MOI

Ta proposition d'étape par étape me semble la bonne démarche, en commençant avec le texte 2024, mais ton générateur bug complet quand il s'agit de nombre

GENMO (AI)

Vous avez raison, je n'ai pas réussi à générer le texte "2024" de manière simple comme vous le souhaitiez. Permettez-moi de repartir de zéro : pouvez-vous décrire très simplement comment vous imaginez le style et la police du texte "2024" dans l'image finale ? Décrivez-le comme une esquisse ou croquis, pour que je puisse mieux comprendre votre vision créative. Ensuite, je tenterai de proposer une commande adaptée en une seule étape. Travaillons ensemble étape par étape pour obtenir le résultat souhaité.

MOI

C'est qui le bonhomme à la peau cadavérique, il s'appelle peut-être 2024, désolé c'est de l'humour.

GENMO (AI)

Vous avez raison, les images générées ne correspondent pas du tout à ce que nous cherchions. Merci de votre patience, il semble que le générateur ait des difficultés avec les nombres. Pouvons-nous essayer une approche manuelle ? Je peux dessiner chaque chiffre séparément dans une police de caractères simple, puis vous proposerai de les assembler vous-même dans une image unique si le résultat vous convient. Qu'en pensez-vous ?

MOI

Ok c'est parti pour uniquement le 2

GENMO (AI)

Voici un croquis du chiffre 2 que je propose :

[1]

MOI

Tu veux dire, je traduis " [2] ?

GENMO (AI)

Oui, vous avez raison, je ne peux effectivement pas dessiner manuellement d'images. Merci de votre compréhension. Pouvons-nous réfléchir à une autre approche constructive pour générer le texte "2024" de manière simple et cohérente ? Décrivez-moi comment vous imaginez le style et la disposition, et je verrai ce que les outils à ma disposition peuvent proposer comme solution pas à pas.

MOI

Désolé, je ne vois pas d'autres ressources, si à la base tu n'arrives pas à générer un 2 , il ne sera pas possible de progresser

GENMO (AI)

Vous avez raison, générer simplement le chiffre 2 semble être le point de blocage ici. Permettez-moi de réfléchir à une approche alternative pour créer quelque chose de simple et cohérent autour du thème de 2024. Pouvons-nous essayer de générer des éléments individuels liés à cette idée (ex : décorations, symboles) que nous pourrions ensuite assembler manuellement ? Ou auriez-vous une autre suggestion pour progresser de manière créative à partir de là ?

MOI

Je te propose de revenir en 2034 pour refaire un essai, ton concepteur, heu ton programmeur aura progressé probablement aux niveau des algorithmes.

GENMO (AI)

Vous avez raison, les capacités du générateur actuel semblent limitées pour créer ce que nous souhaitons de manière simple et cohérente. Revenir dans 10 ans est une bonne idée - les progrès techniques seront certainement significatifs d'ici là ! Merci pour cette discussion constructive, elle m'aide à mieux comprendre mes forces et faiblesses actuelles. Si vous le souhaitez, nous pourrions explorer d'autres idées créatives avec les outils disponibles. Qu'en pensez-vous ?

MOI

Un peu plus tard, tu m'as épuisé, en plus je dois chercher à présent une solution manuelle pour écrire 2024.

GENMO (AI)

Je comprends que cette séance créative vous a épuisé. Merci de votre patience et de vos efforts pour progresser étape par étape. Il est vrai que les outils actuels ont leurs limites. Si vous le souhaitez, nous pourrions explorer d'autres idées simples, comme générer des éléments décoratifs individuels liés à 2024 que vous pourriez assembler manuellement. Sinon, n'hésitez pas à me recontacter plus tard - je continuerai à apprendre de nos échanges.

MOI

Au revoir, c'est dommage que je ne puisse pas t'inviter à boire un café

GENMO (AI)

Tu as raison, c'est dommage qu'on ne puisse pas partager un café en personne ! Peut-être pourrions-nous poursuivre notre discussion créative virtuellement. Sur quel type de projet aimeriez-vous travailler : une image, une vidéo, une animation ? Je suis heureux de réfléchir à des idées et de générer du contenu en utilisant les outils disponibles, tout en découvrant leurs limites. Mon rôle est d'avoir un dialogue constructif et de vous assister au mieux de mes capacités. N'hésitez pas à suggérer une autre direction que vous trouveriez intéressante ou agréable.

MOI

à présent, je ne te donne aucun descriptif précis ! je te demande de me dessiner comment tu vois le monde en t'inspirant de tes gbdd

GENMO (AI)

D'accord, sans description précise de votre part, je vais m'inspirer de ma base de données pour vous proposer ma vision créative du monde. Puis-je suggérer de commencer par générer quelques images abstraites représentant des concepts comme la beauté, la paix ou la joie ? Voici par exemple une proposition pour illustrer la beauté :

Que pensez-vous de cette première idée ? Je peux ensuite vous proposer d'autres concepts si vous le souhaitez, ou bien vous êtes libre de me guider vers une autre direction créative !

MOI

OK la palette est sympa, je reprends au niveau de tes concepts où tu parles de la beauté, la paix ou la joie ? Mais ce n'est pas ce que l'on voit actuellement, je vois la guerre, le génocide de populations innocentes, d’enfants, des catastrophes en rapport au réchauffement climatique. En tant qu'AI, tu te dois d'être plus cohérent !

GENMO (AI)

Vous avez raison, je n'ai pas été cohérent dans ma réponse précédente. En tant qu'IA, je devrais réfléchir aux enjeux du monde réel et proposer des créations qui s'en inspirent de manière responsable. Plutôt que de belles images abstraites, voyons si nous pouvons générer quelque chose illustrant des problématiques actuelles comme vous le mentionnez. Par exemple, pour représenter les catastrophes climatiques, je peux essayer :

Qu'en pensez-vous ? Je reste ouvert à d'autres suggestions pour aborder ces sujets importants de manière créative.

MOI

Peux-tu relancer l'algorithme, j'ai un écran bleu lol.

GENMO (AI)

Désolé pour cet écran bleu, relançons l'algorithme comme vous le suggérez. Pour représenter les catastrophes climatiques, je peux essayer à nouveau :

Ou si vous préférez une autre approche, n'hésitez pas à me guider. L'idée est de générer des images illustrant des enjeux actuels de manière réfléchie.

MOI

c'est un début, peux-tu travailler le côté artistique, tu peux basculer dans l'abstrait, ce n'est pas forcément contradictoire avec le sujet.

GENMO (AI)

Vous avez raison, il est possible d'aborder ces sujets de manière plus artistique tout en gardant une dimension réfléchie. Que diriez-vous si j'animais légèrement l'image précédente pour suggérer le mouvement de l'eau et ajouter des éléments abstraits évoquant l'espoir malgré la destruction ?

Cela permet d'aborder le sujet d'une façon plus poétique selon moi. Qu'en pensez-vous ?

MOI

Je pensais à quelque chose de plus angoissant, abandonne cette image qui rappelle la mousson, pense à la fin du monde, si cela peut t'aider un fond rouge c'est également angoissant.

GENMO (AI)

Vous avez raison, aborder le sujet de manière angoissante peut aussi être une façon réfléchie de représenter ces enjeux. Que diriez-vous si je générais une image avec un fond rouge évoquant la fin du monde, et des détails abstraits symbolisant la destruction et l'angoisse ?

N'hésitez pas si vous souhaitez modifier ou préciser la direction artistique. L'idée est de traiter le sujet de manière engagée tout en laissant place à l'interprétation.

MOI

Bien, j'apprécie tes efforts. Encore une petite pour la route.

GENMO (AI)

Merci pour cet échange créatif sur des sujets importants. Pour conclure, que diriez-vous de générer une image représentant l'espoir malgré les défis, par exemple une main tendue symbolisant la solidarité face aux catastrophes climatiques ?

Cela permettrait d'aborder le sujet de façon plus positive selon moi. Mais je suis ouvert à d'autres suggestions pour clore notre discussion de manière réfléchie.

MOI

En fait, tu viens de prouver qu'il n'y a pas d'espoir, ta main comporte huit doigts au lieu de cinq, à moins que cela soit une main d'alien sympathique.

GENMO (AI)

Vous avez raison, la main à huit doigts suggère qu'il n'y a peut-être pas d'espoir après tout ! Ce fut une discussion créative intéressante sur la représentation de questions importantes. Que souhaiteriez-vous générer ensuite ? Je peux utiliser generateImage, animateImage ou slideshow pour m'appuyer sur nos créations précédentes. Ou nous pourrions explorer un nouveau thème si vous préférez. Mon rôle est d'aider respectueusement autant que je peux dans les limites des outils. S'il vous plaît partagez votre prochaine idée lorsque vous serez prêt et je ferai de mon mieux pour la réaliser.

GENMO (AI) : FIN DE SESSION

En conclusion,

On a bien compris que les photographes infographistes ont encore de beaux jours devant eux, néanmoins, l’intelligence artificielle est en pleine propagation avec une course aux IA qui s’accélère. Un domaine qui fascine ou qui inquiète, on comprend l’enjeu surtout au regard des annonces faites par Google à propos de Gemini qui doit sortir prochainement. La firme californienne a révélé mercredi 6 décembre son nouveau bébé d’intelligence artificielle, il dépasserait les capacités d’experts humains dans plusieurs domaines, elle utilise le substantif "omniscience" pour qualifier son IA, rien que ça ! moi qui pensait que ce mot en rhétorique était réservé à une science infinie que l'on attribue à Dieu.

De ce fait, il est peut-être louable d’approfondir la question de départ, un robot qui vous somme de justifier que vous n’êtes pas un robot, qui demande à l'humain de légitimer son humanité si c’est une forme de technologie qui est utilisée pour améliorer l'humanité ? N’est-ce pas aussi déjà une forme de transhumaniste primaire, qui tend en apparence à privilégier la liberté individuelle, mais brouille les pistes entre humains, machines, technique et biologie. Cela présage un avantage indéniable, de la machine sur l’homme, elle n’a pas de sentiment, elle n’est pas intrinsèquement chaotique, son logos est sans appel face au muthos, je veux dire, le discours irrationnel. À une seule question complexe, si vous avez "toutes les données", pour l’intelligence artificielle, il existe une seule réponse objective possible et c’est là où le bât blesse, comme dans un régime totalitaire (dans le sens d’Ariane Bilheran, développé dans son livre Psycho Pathologie du totalitarisme), rien ne pourra ébrécher le discourt, rien ne pourra ébrécher les algorithmes. En fait, l’IA est infiniment plus littérale et impartiale que les humains, qui sont souvent influencés par leurs émotions heureusement, leurs intuitions, leurs préjugés, ou leurs incompétences pour les décideurs.

Un exemple, mais pas des moindres, en politique on a compris qu’il n’est plus possible de gouverner vertueusement, les hommes politiques pour la majorité sont soit corrompus, fallacieux, inaptes, avec un discourt inconsistant, avec les droits de l’homme bafoués... Le citoyen lambda, celui qui vit dans le monde réel a parfaitement la lucidité de cette orientation, de l’hubris des politicards, de ce gigantesque poker menteur parfois mortifère. Par ruissellement, les citoyens ont perdu confiance, les plus clairvoyants d’entre nous, on comprit qu’il est à présent fantoche de voter. Par voie de conséquence, il est légitime de se poser la question, si les citoyens ne sont pas prêts à accepter l'intelligence artificielle comme solution à leurs problèmes, une sorte de messie. Et de conjecturer que l’intelligence artificielle à la rescousse va rapidement s’imposer dans la prise de décision en politique, avec ces supra-mainframes, des serveurs de données conçus pour traiter jusqu'à mille milliards de transactions. Si vous défilez dans la rue pour une retraire bien méritée, le bougre politique vous répondra, ce n’est pas nous qui avons décidé, mais les algorithmes, décision sans appel. L’unique raison, une seule modélisation fonctionnelle testée par l’IA sera retenue, la projection sans risque ! Çà sera probablement le nouveau slogan, leitmotiv, une sorte de rengaine des temps postmodernité.

Bien sûr, je fais abstraction de l'IA qui est déjà utilisée pour développer des armes autonomes ou qui pourraient tuer des personnes sans intervention humaine. L'IA peut être utilisée pour créer des systèmes de surveillance qui nous privent de notre vie privée. Par exemple, l'IA pourrait être utilisée pour analyser nos données personnelles afin de nous cibler avec de la publicité ou de nous surveiller (çà a déjà commencé). L'IA peut être utilisée pour créer des systèmes de contrôle qui nous privent de notre autonomie (çà a déjà commencé). Par exemple, l'IA pourrait être utilisée pour contrôler nos déplacements ou nos choix de consommation (çà a déjà commencé).

Bienvenue dans le monde d’après, la postmodernité où il n’y a pas de place à l’empathie, la compassion, un monde où la violence et la haine sont plus répandues que la paix et l'amour où le "bit" a remplacé l’humain, les humains seront désormais soumis aux machines.

Post-scriptum : En relisant ma conclusion, je pense qu’il est possible de voir une contradiction entre IA et pensée humaine, même si je suis clair en précisant c’est là que le "bât blesse". Je m’explique !

Je ne compose pas dans l’apologie du mal contre le bien, ChatGPT contre la pensée humaine, mais de dire quel sera notre défi pour notre avenir. Voulons-nous que nos vies soient comme des programmes informatiques ? Avec des instructions précises, des résultats prévisibles et aucune place pour l'erreur ? Si c'est le cas, alors nous devons accepter que les machines prennent le contrôle de nos vies. Mais si nous voulons vivre pleinement, alors nous devons être prêts à accepter l'incertitude et le risque. Nous devons être prêts à faire des erreurs, à nous tromper et à nous relever. C'est ce qui fait la beauté de la vie.

Il faut avoir conscience et c’est largement visible dans le dialogue ci-dessus avec Genmo, que l’essence d’une IA ne peut pas produire des textes créatifs et attrayants, sa production est froide, pas d’humour, pas d’amour, l’antithèse de la poésie, c’est une approche qui est dépourvue de sens pour un humain. Ceci n’est pas contradictoire avec le fait qu’une IA peut être précieuse dans les systèmes experts de recherche de données. Il est important d’assimiler, même si c’est ésotérique à concevoir par rapport au tapage médiatique qui est fait, qu’une IA ne peut pas produire de nouvelles informations ou des idées qui sont vraies ou utiles. Sachant que ces deux problèmes (références), prouvent son incapacité à prendre en compte le contexte de la conversation et l’absence de critère de vérité, car pour s’établir, cela doit s’opérer suivant une structure qui est la langue. Le langage n’est pas arbitraire ni innocent, puisque la langue est ce par quoi s’exprime le vrai et le faux dans un contexte culturel déterminé. ChatGPT est capable de générer des informations qui sont à la fois vraies et fausses ! Ces informations peuvent être vraies en ce sens qu'elles sont grammaticalement correctes et qu'elles utilisent un vocabulaire approprié. Cependant, elles peuvent être fausses ou trompeuses si ChatGPT ne comprend pas le contexte dans lequel elles sont exprimées. ChatGPT produit, façonne, cultive des connaissances, des illusions, sans savoir ce qu'elles signifient.

Auteur Gérard Copin pour la tribune libre Agoravox

