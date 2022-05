L’art contemporain passe à table avec le MAI/METS D’ADELE !

Le réseau d’art contemporain Adèle, fier du succès de sa première édition en 2021, récidive du 19 au 22 mai prochain, cette fois-ci sous l’appellation MAI/METS d’ADELE. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Tout simplement d’une formidable opération de démocratisation de l’art contemporain durant 3 jours, doublé d’une occasion de (re)découvrir le patrimoine artistique mais aussi culinaire de la région lyonnaise.

Cette deuxième édition s’annonce palpitante : galeries, musées, lieux culturels, artistes et bénévoles se sont mobilisés au côté de lieux culinaires de tous horizons, pour une programmation croisée.

Au programme : des animations culinaires en cohérence avec des parcours thématiques sur l’art contemporain, des visites guidées et libres, des expositions, des vernissages, des finissages, des rencontres avec les artistes et les acteurs du monde de l’art contemporain. Et tenez-vous bien : c’est gratuit ! (Excepté pour le parcours en bus qui vous coûtera la modique somme de 7€).

Cet événement est organisé par Adèle, réseau d’art contemporain de la région Rhône-Alpes. Crée en 1997, ce réseau fédère 36 structures d’art contemporain de l’agglomération lyonnaise que ce soient des galeries privées et associatives ou des institutions rattachées à des collectivités. Il bénéficie du soutien de la ville de Lyon, du Grand Lyon et de la Région. En temps normal, c’est la possibilité de découvrir gratuitement chaque mois des expositions nouvelles et de rencontrer des lieux et artistes de l’art contemporain. Durant ces 3 jours, ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir les musées, les galeries de la région, à pied, en car, en bus et, ce qui ne gâche rien, de bien manger !

Pour les personnes ne disposant pas d’un véhicule, ce sera ainsi la possibilité d’aller explorer des lieux artistiques éloignés dans la Loire, l’Isère, L’Ain et même sur la route de la Suisse ! Au total, 7 parcours vous permettront d’explorer des lieux aussi emblématiques que la fondation Bullukian, Molly Sabata, le Cap Saint Fons, le centre d’art de Lacoux, le MAC de Lyon, l’URDLA à Villeurbanne et beaucoup, beaucoup d’autres lieux d’exception, secrets et originaux.

Pensez cependant à réserver, c’est obligatoire pour assurer votre place, même aux événements gratuits. La billetterie en ligne pour la réservation des parcours et visites guidées est ouverte : https://www.helloasso.com/ associations/adele-reseau-d- art-contemporain-lyon- metropole

Pour en savoir plus sur les parcours, lieux et horaires, suivez ce lien : https://adele-lyon.fr/# !action/evenements

En solo, en famille, entre amis, venez déguster l’art à pleine bouche lors de MAI/METS D’ADELE 2022 !

Du 19 au 22 mai 2022.