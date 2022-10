S’endavalèm de vos... Nous descendons de vous...

Voici un bel hommage aux troubadours, à ces poètes d'autrefois, chanteurs, musiciens, créateurs qui se sont illustrés au Moyen Age, par des oeuvres d'une diversité et d'une créativité étonnantes... un hommage que l'on doit à Francis Cabrel dans sa chanson "Rockstars du Moyen Âge".

Le mot "troubadour" chante le sud, la langue d'oc, celle du soleil, de la mer, des collines, des paysages méditerranéens.

Et c'est cette langue du sud, l'occitan que Cabrel met à l'honneur dans ce texte.

Le titre lui-même de la chanson unit et réunit le présent et le passé : Rockstars del Media d'Atge...

Pourquoi donc parler de "langues anciennes" ? L'occitan, c'est aussi notre langue, notre littérature qui a brillé pendant des siècles et qui a raconté l'humanité, ses joies, ses peines, ses amours... La répétition du mot "même" souligne bien ce lien avec le passé dès la première strophe.

Et le poète s'adresse directement à ces écrivains du passé, en employant la deuxième personne du pluriel, une façon de faire revivre ces précurseurs que nous avons tendance à oublier :

"C’est écrit dans vos pages

en mieux et bien avant nous."

Dans la strophe suivante, Cabrel restitue toute une époque, une ambiance, grâce à quelques détails bien choisis : la plume des poètes, leurs chants dédiés à des dames, la lenteur du pas des chevaux...

"Vous, c’est un trait de plume,

c’est le pas des chevaux,

c’est chanter à vos Dames

tout ce qu’il y a de plus beau..."

Les sonorités de sifflantes "s" et chuintantes "ch" traduisent toute la délicatesse de ces poètes d'autrefois...

Cabrel évoque ces poèmes de l'Amour courtois, des chants qui honoraient la beauté des visages et des coeurs... Le superlatif et des équivalents de superlatifs "loin au dessus de tout" viennent souligner la profondeur et la sincérité des sentiments.

Et la réussite de ces chants d'amour, c'est que chacun peut s'y associer et s'y reconnaître, comme le fait une simple "fille à la fenêtre" :

"La fille à la fenêtre

qui chante les yeux clos

cherche à se reconnaitre

dans chacun de vos mots.

Ça vaut bien davantage

que le plus lourd bijou."

Cabrel peint là un véritable tableau en quelques traits : on voit l'encadrement de la fenêtre, les yeux clos de la jeune fille, on entendrait presque sa voix qui chante...

Et les mots du troubadour deviennent alors un trésor inestimable, comme le suggère le superlatif : "le plus lourd bijou."

On voit dès lors une scène de l'époque : le troubadour sous le balcon de la dame, armé d'un tambourin, dans la nuit venir chanter ses poèmes pour une "Belle en cage". La dame étant jalousement gardée et enfermée, le troubadour prend aussi des risques, avec pour "seule armure un tambourin"... cette image guerrière souligne ainsi une forme de danger à courtiser la belle...

La strophe suivante en occitan nous permet d'entendre cette belle langue :

"La filha a son fenestron

canta los uèlhs barrats

e dins cada cançon

espera se trobar.

Aquò val fòrça mai."

« La fille à sa fenêtre

chante les yeux fermés

et dans chaque chanson

espère se trouver.

Cela vaut bien plus. »

Il s'agit d'une version en occitan du troisième couplet...

Enfin, dans la dernière strophe, Cabrel rend précisément hommage à ces poètes d'autrefois, en citant quelques noms, autant de poètes du passé dont on a oublié les noms, et les oeuvres, autant d'auteurs dont les noms aux sonorités lointaines nous émeuvent et nous intriguent :



"Jaufré Rudel, Guillaume

Bernard de Ventadour

Pèire, Bertran de Born,

cent autres troubadours."

Francis Cabrel se veut l'héritier de ces troubadours oubliés, comme le soulignent les derniers mots de la chanson...

"On veille à l’héritage

guitares autour du cou."

Le refrain "Rockstars du Moyen Âge, nous descendons de vous." vient insister sur cette idée tout au long de la chanson.

La mélodie très douce, délicate, les choeurs, la langue occitane nous transportent au Moyen Age...

