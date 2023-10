Le bal des mouettes

@ysengrin



Je ne m’occupe pas de ce qui se trame ...

sauf en ce qui concerne le réchauffement

Il est vrai qu’une gonzesse « Chaude » est bien préférable à une « Glacée »

Sinon pour ceux du sujet du rechauffement...

Ils ferons quoi ? Irons bombarder et déclarer la guerre à La Chine ou c’est quazi 20 fois notre population et impact j’en cause pas

L’inde peut etre ?



Cad au bas mot 80% du reste du monde qui « on va se le dire »

s’en contrecarre en fait de ces histoires d’occidentaux d’une force quye ceux ciis n’imaginen,t meme pas

Tiens pour dire le niveau de cinoch

meme les grunnens Allemands avec l’installation de leurs moulins a vents utilisent du charbon et font un max de CO2

Quelqu’un désire des sources archi verifiables ?

C’est dispo, juste a demander pour toute l’europe déja



Une arnaque à gogos terrorisés tout ca, comme gripette 19 va faire 5000.000 morts en France ...

une nouvelle religion pour gus flippés & désespérés alors que « en meme temps » leutr civilisation est joyeusement « remplacée »

Defois me demande si je dois en rire ou en pleurer . ?