Le retour du Titanic

Le RMS Titanic est un paquebot transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg, lors de son voyage inaugural de Southampton à New York. Entre 1.490 et 1. 520 personnes trouvent la mort, ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l'époque.

L'épave du Titanic est localisée le 1er septembre 1985 par le professeur Robert Ballard.

Elle gît à 3.821 m de profondeur, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve.

L'histoire de ce paquebot a marqué les mémoires.

Il a suscité la publication de nombreux ouvrages et la réalisation de longs métrages dont le film du même nom Titanic de James Cameron, sorti en 1997 et ayant entraîné un important regain d'intérêt pour le paquebot et son histoire.

Intégrant à la fois des aspects historiques et fictifs, le film est basé sur le récit du naufrage du RMS Titanic et met en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Il raconte l'histoire fictive de deux jeunes passagers du paquebot Titanic en avril 1912 . L'une, Rose, est une passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et le second, Jack, un artiste pauvre, est embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Rose et vivent une histoire d'amour vite troublée par le naufrage du navire.

Frederick Fleet est un marin britannique né le 15 octobre 1887 à Liverpool et mort le 10 janvier 1965 à Southampton. Il est connu pour être l'homme de veille qui a aperçu le premier l'iceberg qui a causé la perte du Titanic. Ayant survécu au naufrage, il témoigne devant les commissions d'enquête avant de poursuivre sa carrière dans la marine jusqu'en 1936. Après, devenu vendeur de journaux dans les rues de Southampton et avoir perdu sa femme et son foyer, il est retrouvé pendu en janvier 1965. Tout d'abord enterré dans une fosse commune, il repose depuis 1993 dans une tombe à son nom à la suite d'une action de la "Titanic Historical Society".

L'histoire de Frédérick Fleet est racontée dans l'Heure H



L'histoire des paquebots transatlantiques

Le paquebot "Wonder of the Sea" est le plus grand paquebot du monde (Vidéo).

Navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, construit aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire entre octobre 2019 et novembre 2021 . Le paquebot comporte 2 867 cabines.

Il porte la symbolique de l'impact environnemental de ce type de bateau.

Le 14 juin 2022, il a été empêché d'accoster à son arrivée au port de Marseille par des militants écologistes de Extinction Rebellion et du collectif "Stop croisières", été dénoncé pour sa pollution et la destruction des écosystèmes qu'il engendre.

Elle présente de vrais objets et de vraies histoires de l’extraordinaire histoire du Titanic.

Elle mise de se mettre dans la peau des passagers de façon inédite.

Sur 1500 mètres d’exposition d’authentiques reliques récupérées sur l’épave du Titanic située à plus de 3500 mètres de profondeur, par Paul-Henri Nargeolet, "l'amoureux du Titanic", sont reconstitués des salles du navire avec des récits marquants d’hommes et femmes à bord du légendaire RMS Titanic.

Les médias s'intéressent à nouveau au navire à l'occasion du centenaire de son naufrage, en avril 2012 .

En 2013, alors qu'une exposition redonnait vie à ce bateau mythique, Secrets d'Histoire avait suivi le spécialiste Paul-Henri Nargeolet pour une visite exceptionnelle

Le 18 juin 2023 , il fait partie des cinq passagers du Titan, un petit submersible, parti en expédition sur l’épave du Titanic. Le contact avec l'appareil est perdu 1 h 45 min après le début de la plongée. Après plusieurs jours de recherches, des débris du submersible sont retrouvés le 22 juin à 200 mètres du Titanic, témoignant de son implosion catastrophique

Elle entraine sa destruction et la mort de ses cinq occupants dont Paul-Henri Nargeolet.

Exploité par OceanGate, il avait une visée touristique, destiné particulièrement à assurer des visites payantes de l'épave du Titanic.

Des débris du Titan sont retrouvés par 3.800 m de fond, non loin de l'épave du Titanic.

Un multimillionnaire devait participer à la dernière plongée du Titan. Il a changé d'avis au dernier moment à cause de la conception de l'appareil.

Le témoignage de Paul-Henri Nargeolet (vidéo) et interrogé à l'émission "Ca commence aujourd'hui"



.

Selon OceanGate, le Titan n'a jamais pu être homologué par un organisme indépendant, car sa conception était trop innovante.

Selon le média américain The New Republic et l'agence française AFP, David Lochridge, ex-dirigeant de l'entreprise OceanGate et responsable à l'époque de « la sécurité de tous les équipages et clients » a été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sécurité du Titan auprès de sa direction.

Aujourd'hui, il reste les souvenirs du Titanic de la chanson "My Hart Will Go On", composée par James Horner et les paroles écrites par Will Jennings. L'une des chansons les plus diffusées de tous les temps à la radio et à la télévision. L'un des singles les plus vendus de l'histoire du disque avec 18 millions d'exemplaires écoulés. Il permet à la chanteuse de remporter un Oscar, un Golden Globe et quatre récompenses aux Grammy Awards.

Allusion