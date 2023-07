Reviens vite chère Marlène !

La touchante histoire d'amour politique entre Marlène Schiappa et son beau président de la République, vient de se terminer jeudi. L'amour fou et inconditionnel de la pom-pom girl jupitérienne, victime de l'usure du temps, a fini par agacer le "maître des horloges". Reste que, malgré leur rupture après une aventure tumultueuse qui a duré sept ans, l'auteure de "Osez l'amour des rondes" restera pour toujours fidèle à son prince pas si charmant. La preuve, sa tendre déclaration humide lorsqu'elle a été jetée comme un boulet du gouvernement :

"Je suis très fière. Je n'ai pas regretté un seul jour de ma vie de m'être engagée pour soutenir Emmanuel Macron".

Suite à l'affaire qui a été fatale pour elle, la calamiteuse gestion du "Fonds Marianne", la belle "secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative", vilainement dénoncée par d'ignobles médias (pour le lecteur non averti, c'est du second degré), ne pouvait plus raisonnablement rester au gouvernement.

Dans son rapport sur cette affaire de sous, la commission d’enquête sénatoriale avait jugé que « le manque de rigueur, l’opacité et la désinvolture avaient conduit au fiasco ». Un jugement politique totalement injuste, au moins selon son ami Cyril !

Avant cela, la sulfureuse Marlène avait posé pour le Magazine pour hommes, Playboy. Une photo à peine trop osée (un montage) est vite devenue virale sur le net et a déclenché l'ire de la froide Elisabeth Borne :

"Je m’interroge : pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes ? Nous sommes en plein dans la culture de la femme-objet"

Pour Schiappa, son coquin de sort était déjà scellé et la porte de sortie ouverte !

Toutefois, le président de la République d'une grande élégance obligée, n'a pas manqué de lui donner un coup de fil pour saluer l'ensemble de son parcours polémique...

« Le président m’a appelée longuement. Il m’a remerciée pour mon engagement sans faille depuis sept ans. »

Dans cette phrase est révélée toute la beauté d'un amour vrai !

Mais, la femme par qui le scandale arrive ne partira pas sans dire son dernier mot :

"Comme le disait Saint-Exupéry, nul ne peut prédire l'avenir, le principe c'est plutôt de le rendre possible", "Je n’ai pas toujours réussi mais j’ai toujours essayé d'être disponible, d'être à l'écoute. J’ai essayé de dépoussiérer le débat politique. J'ai voulu chaque jour agir mais aussi défendre l'action du président de la République. Je suis une marcheuse des premières heures, c'est un grand honneur pour moi d'avoir des responsabilités imminentes".

Au fait, Marlène Schiappa. Quel bilan pour l'égalité femmes-hommes ?

L'avenir de Marlène Schiappa ne doit pas intéresser grand monde. Dans les tuyaux, "son projet de rejoindre le groupe Publicis" ou de faire de la télévision avec son pote Cyril. Qui sait, elle pourrait également écrire un nouveau bouquin érotique, comme "Osez l'orgasme féminin", écrit pendant son temps perdu au gouvernement. Avec pour les ignorants « 101 trucs infaillibles pour jouir et jouir encore ». Un livre qui avait circulé frénétiquement sous le manteau des députés dans les travées de l'Assemblée Nationale. Marlène la féministe épicurienne reviendra-t-elle un jour en politique... Elle y pense sûrement en se rasant le maillot.