Croisons les gants

À Freluquet moucheté …

Puisque tel est le message qu'entend nous donner notre « Punching-ball » présidentiel, autant répondre à son attente et tenter de croiser les gants avec ce sportif de magazine et de clichés retouchés, qui roule des muscles qui ne sont même pas les siens. La chose sera pourtant particulièrement compliquée pour nous puisque l'autre nous a habitués à encaisser ses mauvais coups, le plus souvent donnés sous la ceinture, sans avoir la possibilité de les rendre.

Mettre les gants face à un tel adversaire qui ne se déplace jamais sans une cohorte de séides casqués et bardés de protections, ne sera pas simple. S'il nous invite parfois à monter sur le ring, la situation ne se joue jamais à armes égales. N'envisagez pas de l'atteindre avec un direct au foie, il prétendrait sans vergogne que c'est un coup bas. Ne songez pas au crochet sous le menton, ce sera une atteinte à la dignité de l'État. Quant à l’uppercut, vous seriez taxé de boxo-terrorisme.

Comme vous le comprendrez vite, il n'est que de vous laisser faire, de tendre la face et surtout l'autre joue pour le laisser s'escrimer à plaisir sur ce peuple qu'il déteste tant. Vous serez son sac, son défouloir avant qu'il n'envoie ses troupes achever le travail à grands coups de matraques et de gaz lacrymogène puisque vous n'appartenez pas aux catégories qu'il entend privilégier.

N'envisagez surtout pas de le coincer dans les cordes. Ce sera pire encore. Il déclencherait l'état d'urgence pour se sortir de ce mauvais pas puis userait de moyens radicaux pour vous faire mordre la poussière. Les coups, il est le seul à pouvoir les donner en dépit de son air angélique et de son discours sirupeux, surtout si en chemise blanche, il se retrousse les manches dans un duel à sens unique.

Vous encaisserez sans broncher, vous ne rendrez aucun coup, vous ne riposterez pas, vous tenterez seulement de rester debout, saoulé plus encore de paroles et d'allocutions, rien que lui éviter la jubilation de vous mettre à genoux. Car telle est sa mission sinon son objectif, vous détruire après un travail de sape au corps et au cerveau, anéantir toute forme de résistance après avoir affaibli durablement un corps roué et floué, manipulé et assommé.

Ne prétendez pas qu'il s'y prend comme un pied. Comme vous avez pu le constater, il ne pratique pas la boxe française. Adversaire résolu de notre nation et de notre culture, il n'a jamais envisagé de promouvoir la savate. Lui qui est l'homme de main du libéralisme sauvage, met tout juste les gants pour détruire le modèle français, son tissu social et ses droits civiques.

En dix rounds d'une année chacun, il n'aura de cesse de nous agonir de coups, de nous humilier et de nous laisser à terre pour le compte après une avalanche de crochets qui passeront par l'Ukraine. N'espérez pas jeter l'éponge, il a bien l'attention de vous achever avant que de poursuivre son existence dans quelques paradis dorés.

Tout cela pour amuser la galerie car ce sportif de cérémonie d'ouverture se permet même de truquer les images, de s'exposer avec des bras qui n'ont jamais été les siens. Il est vrai qu'à force d'être entouré d'hommes de mains et de gros bras, il n'a qu'à se servir parmi ses gorilles pour simuler une virilité qui n'est pas sienne.

De ce spectacle honteux que nous devons encaisser sans broncher, que penser désormais de l'état de la fonction présidentielle ? Ce n'est plus qu'une farce, une parodie qui se joue sur un ring entre nous pas des cordes mais des cordons de CRS, pour écarter le boxeur solitaire de cette foule désespérée qui le hait.

Nous sommes sonnés et groggys, n'en pouvons plus de cette farce honteuse conduite tambour battant par ce pantin dérisoire. Il serait grand temps que ce fantoche mordre la poussière. Son KO ou le chaos, le choix qui se présente nous imposera de frapper un grand coup pour sauver la face et sortir de ce piège hideux qu'il entend nous tendre...