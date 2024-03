La face hideuse de cette caste

Ce M. Véran (Véreux pour certains) est sorti de rien pour devenir ministre, personne n’ayant vu sa binette auparavant, ça relève du miracle mais moumoute ayant du racler les fonds de tiroir pour se trouver du personnel, on peut comprendre. Il faut se faire à l’idée que quand on a atteint le « sommet » si facilement on a du mal à accepter d’en redescendre facilement.



La Brigeou qui en fait de ravalement en connait un rayon lui procurera sans doute facilement une clientèle de vieilles peaux fripées et friquées qui devraient lui assurer un revenu pour le moins décent. Tout mène à tout en ce bas monde.