2022 Une campagne électorale exemplaire

Les belles manières d’exprimer ses convictions en politique.

Je viens de découvrir qu’en raison de non respect de la Charte (harcèlement paraît-il), je ne suis toujours pas en droit de réagir à propos des articles d’un rédacteur auquel j’avais eu l’occasion de signaler maintes fois, sources à l’appui, la fausseté de ses affirmations et qui avait préféré au débat la sollicitation de la Charte avec succès il y a plusieurs mois de cela. Un peu écœuré je l’avoue, je m’étais désintéressé de ces parutions.

Tout compte-fait, ce n’est pas plus mal. J’ai justement encore des choses à dire à mon compte et sous l'arbitrage des modérateurs concernant la propagande de l’extrême-droite. Je ne parlerai donc pas à propos de la répétition insistante et fébrile des mêmes contenus de harcèlement envers le lecteur mais de pilonnage. Mes observations ne concernent pas un article mais un type d’articles et une méthode. J’espère que cela passera la charte.

Je comprends l’agacement, je sais bien que la moitié au moins de l’électorat qui a voté dès le premier tour pour l’extrême-droite en 2017 ne savait pas que la machine roulait pour permettre la victoire de Macron ou d’un homologue au second tour. Je reconnais que ce n’était pas facile et que Macron a été sous-estimé ainsi que la puissance des médias et le mécanisme électoral du scrutin. Il semble que depuis beaucoup de yeux se sont ouverts. Du coup il y a du travail ici pour les petites mains.

Bravo donc, encore une nouvelle fusée d’artifices dont la mèche vient de chez CNEWS, la boutique de cadeaux et bonnes nouvelles de notre dévoué milliardaire Bolloré, ami du petit peuple et de la France éternelle. Le petit cheval qui court actuellement pour lui et nous a bien besoin de cela pour qu’on ne l’oublie pas lui et son petit commerce. Donc à nouveau une partie de basket avec les joueurs habituels pour une bonne tranche de buzz. Roulez jeunesse.

Surtout évitons de parler et de prendre au sérieux les problèmes auxquels nul n’échappera en réalité. Ce serait contre productif pour ce que nous voulons faire. Si faire de la politique, c’était s’expliquer sur le fond, ce serait très délicat. Dire comment nous comptons régler les problèmes du pilotage économique qui est à la remorque du complexe économico-financier avec chez nous pour ceux qui ont encore un pied-à-terre ici et un passeport français, notre vénérable sponsor Bolloré et ses copains de jeu, Niel, Arnault, Mulliez, Pinault, Dassault, Mérieux, Puech, Decaux, Leclercq, Bettencourt, De La Charrière etc… qui ne peuvent pas finir le mois sans le pacte de compétitivité que nous leur payons, affecté dans les comptes de la redistribution sociale dont on nous dit en nous culpabilisant qu’elle est trop forte et qui ne loupent jamais une occasion de recourir au dumping social, ce serait nous tirer une balle dans le pied.

C’est le paradoxe de la production de richesses, suraccumulées dans de moins en moins de mains qui finit par asphyxier l’ensemble de l’économie en nous poussant dans une fuite en avant délétère. Les gains des progrès technologiques sont parasités par des nuisances qui seraient évitables. Les sous-traitants, les petites unités économiques, les salariés précarisés, les libéraux, les artisans, les agriculteurs, les chômeurs, les éjectés pur et simple, sont entraînés dans une compétition entre eux sans issue et destructrice du tissu social. D’accord, nous nous écharpons dans la comédie médiatique et aussi pour la possession de quelques mandats, mais il y a quand même un pacte discret entre toutes les droites, LRUMPS/RN/ LREM...MODEM/UDI... pour ne pas toucher aux structures profondes, sociales et économiques ni à celles de l’UE ni aux pouvoirs (des propriétaires) des médias malgré nos protestations parce qu’il faut bien donner le change et se disputer les places. Tout le monde comprend cela. Restons prudents.

Evitons d’expliquer aussi comment nous pourrions nous y prendre pour renégocier les traités européens qui ont magnifié le dumping social, évitons de développer des analyses sur ce sujet. C’est quand même trop compliqué pour les porteurs de voix qui nous intéressent. Où serait notre intérêt ?

Parce qu’une société organisée selon le modèle de l’équilibre entre ceux dont la perspective de vie, c’est de s’enrichir toujours plus (et cela marche très bien) et pour les autres de connaître perpétuellement l’insécurité économique et sociale, le chantage aussi, et qui devraient être bien contents quand on leur donne du travail et que là où ils habitent de grands philanthropes vite agacés par la faiblesse d’un taux de rentabilité veulent bien venir investir encouragés par une subvention, là où souvent ont été développées des poches de pauvreté réunissant les plus démunis dont une partie de l’immigration récente dont nous exploitons les dérives et les faits divers, a bien besoin de nous comme professionnels de la protestation sans débouchés pour que les élections se passent le mieux possible. Afin d’éviter que la fracture sociale qui s’élargit ne pousse à trouver des solutions et à mettre dans les têtes des folies démocratiques et institutionnelles .

Bonnes parties de ballons présentes et à venir.

Un dernier point.

Parallèlement à la comédie actuelle, une partie des médias entretient le discours qui sera celui du second tour qu’elle souhaite et attend : « Le nouvel ennemi du clan du bien, c’est la droite de la droite et non plus la gauche qui n’existerait plus ou si peu, ce qui nécessite bien sûr d’exorciser LFI et de diaboliser son candidat ce qu’ils font en chœur avec l’extrême droite qui rend décidément de grands services. »

Quelques repères :

● Celui qui paie l’orchestre choisit la musique, celui qui achète l’orchestre choisit les musiciens. (intelligence collective)

● Mark Twain

« Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés. »

● Laissons tomber la comédie et instruisons-nous. Je ne partage pas tout mais c’est instructif

"La droite et le rêve américain de Macron" par Denis Sieffert publié le 10 novembre 2021

https://www.politis.fr/articles/2021/11/la-droite-et-le-reve-americain-de-macron-43760

● Pour se faire une idée de la qualité d’une interview sans complaisance lorsque le questionnement évite les chausse-trappes d’habitude réservée à l’invité. Tout le monde se porte alors mieux à commencer la démocratie.Avec en prime une leçon de déontologie à un journaliste imprudent.

France Culture Emission "Politiques" le 6/11/21 (41 mn).

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/jean-luc-melenchon-candidat-la-france-insoumise-a-l-election-presidentielle

● Pour lever les yeux du guidon. Décoiffant, 59 mn, mérite le détour et le temps passé.

« L’européisme est une religion » Entretien avec Aquilino Morelle • 29 oct. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=V9B-SbP1Jsw