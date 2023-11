À Nantes, Noël ne sera pas Noël

Tiens, un marronnier. Pas l’arbre, mais un sujet ou un article qui reviennent régulièrement. Comme la première rentrée des classes, ou les soldes, l’heure d’été, etc. En journalisme on dit que ce sont des marronniers.

Marronnier de Noël

Noël fait partie des marronniers les plus connus. Le 24 décembre on a les derniers articles sur le repas de fête, le 26 c’est la revente des cadeaux, le 28 les sapins qui sèchent dans les maisons. Et le 31, comment éviter la gueule de bois.

Ces thèmes ne sont pas de grande importance mais ils entretiennent l’actu en période plutôt creuse. Noël est un thème majeur, important pour sa symbolique et pour l’histoire qu’il rappelle, mais certains aspects ont pris l’allure d’un marronnier, comme les cadeaux.

On peut aussi parler de serpent de mer. Par exemple, déconstruire Noël est devenu un serpent de mer. C’est une mode chez les cancelleurs, wokistes et autres progressistes. On l’a compris depuis quelques années : déconstruire Noël et d’autres marqueurs de la société européenne et plus largement occidentale, c’est faire place nette pour une immigration qui apporte une autre culture.

Déjà, dans certaines sphères, on ne dit plus Joyeux Noël mais uniquement Bonne Fêtes de fin d’année. Noël, c’est chrétien, c’est pas bien. Pas assez multicul, pas assez inclusif. Ben tiens ! Avez-vous déjà vu un pays musulman annuler la fête de l’Aïd pour ne pas offenser les habitants chrétiens ou d’origine culturelle différente ? Non.

Et les hindouistes, les a-t-on vu changer le nom et le contenu de la fête majeure de Divali, qui vient de se tenir le 12 novembre ? Non.

Créativité

En occident si. On se nie et se renie. C’est même un sport, une délectation ou une mission, selon qui veut annuler Noël. Dernier épisode de la grande annulation, la cancel culture frappe Nantes. La ville propose la deuxième édition du Voyage en Hiver, nom donné à la manifestation qui remplace Noël. La volonté de remplacement est assumée par l’équipe socialiste qui dirige la municipalité. Pourquoi ? L’organisateur a répondu aux critiques dans un tweet :

« Parce qu’au XXIème siècle, l’esprit de Noël est multiculturel. Il n’est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non confessions. Parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. »

De la Nativité à la créativité, il fallait oser. Ce premier tweet a été supprimé le jour même. La raison est que cette phrase pouvait « … être mal interprétée, voire instrumentalisée, et à l’heure où nos concitoyens ont besoin d’apaisement et de rassemblement… »

Aveu naïf de la politisation du sujet, du choix idéologique de la mairie, et de son côté clivant. À noter que le dossier presse dit la même chose :

« L’esprit de Noël unique n’existe pas : il varie selon sa confession, son statut personnel, sa région et est le produit de multiples influences. Qu’est-ce qu’alors un Noël du XXIe siècle ? Le Voyage à Nantes apporte la réponse si particulière à la ville : la créativité. »

Consommation

Noël, c’est une ambiance, un moment de partage autour du thème symbolique de la nativité : naissance d’un nouveau monde, première étincelle d’un retour de la lumière, période pour réactiver notre empathie et altruisme, célébration avec la Terre entière, entre autres. C’est un puissant marqueur collectif et spirituel, même si le business a largement mangé l’esprit de cette fête. Il en reste une imprégnation.

La mairie de Nantes a donc décidé que Noël ne sera plus la fête de la Nativité, mais celle de la Créativité. Concept bateau qui demanderait à être défini avec des critère de qualité élevés. Tout ne vaut pas tout. Créativité, religion simpliste des temps modernes.

De quelle autorité renommer Noël ? De celle de quelques élus locaux. En quoi la créativité est-elle une fête majeure de l’Occident ? Aucune idée. Paroles, paroles… Blabla orwélien en novlangue.

Lyon a de magnifiques fêtes de la lumière, mais n’a pas remplacé Noël. Ici les missionnaires de la nouvelle religion imposent un choix non consensuel, partiel, sortant du chapeau d’un quelconque magicien.

Aucune tradition populaire ancienne, aucune philosophie spirituelle ne fonde cette soi-disante fête de la Créativité, aucune pratique collective ne l’ancre dans la culture et les adeptes n’ont d’autre initiative que celle de consommer. Bel enfumage.

Un artiste a été mandaté pour réaliser les décorations. Si certaines peuvent encore cadrer avec Noël, d’autres ne ressemblent à rien.

Cucul

Le site de l’artiste Vincent Olinet montre d’ailleurs quelques oeuvres naïves, kitch, enfantines et assez peu intéressantes du point de vue visuel (ex : images 4 et 5). Mais chacun ses goûts. Ce qui manque le plus ici est de rappeler l’esprit de Noël.

Des habitants expriment d’ailleurs leur déconvenue, comme cette dame :

« On aimerait retrouver ce qu’on avait avant. Du blanc, du rouge... Ce sont nos origines, c’est la tradition. »

Bien sûr, tout peut toujours changer, même vers des images peu intéressantes. Enfin, pour autant que cela ait du sens et si ce sens, concernant une fête majeure, est accepté par l’écrasante majorité de la population. Ici c’est un clan qui s’empare d’un marqueur culturel collectif et le détourne, le vide de sa substance originelle.

On peut être plutôt conservateur ou traditionnaliste, sans rejeter les changements par principe. On peut être moderniste et apprécier le sens, le nom et la forme que l’Histoire a donné aux choses. Mais à Nantes, une des capitales de la violence en France, avec par exemple 36 fusillades depuis janvier 2023, on préfère traiter du sexe des anges (renommer Noël) plutôt que régler les problèmes.

Il y a un an un journaliste posait cette question :

« Comment une des villes les plus agréables de France a sombré dans la violence. »

La violence ? Le Noël multicucul n’y fera rien, alors que le Noël originel peut, parfois, adoucir les coeurs trop endurcis. Même chez des athées.