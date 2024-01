À qui est la Judée-Samarie ?

La Judée-Samarie est le territoire aussi connu sous les noms de Cisjordanie, de West Bank (rive ouest du Jourdain) ou de « Territoires occupés ». Ce sont quelque 5 860 km², c'est-à-dire la taille d’un département français comme l’Oise ou la Corrèze, voire le Tarn.

Les uns disent que ce territoire est 100% israélien, car il a été donné aux Hébreux (Juifs dans le langage courant) par leur dieu, un nommé YHWH. C’est, parait-il, ce même dieu qui déclare dans un livre religieux célèbre qu’il a :

- Créé la Terre avant le Soleil,

- Exterminé la population mondiale (sauf 8 personnes du clan du dénommé Noé) en recouvrant la Terre d’une inondation (le déluge) de quelque 9 km de haut (car recouvrant… les plus hautes montagnes),

- Arrêté la course du Soleil et de la Lune, à Gabaon, lors d’une bataille, afin de faire gagner son protégé Josué,

- Etc., etc.

Bon ! laissons de côté ce type d’enfantillage comme aurait pu le dire Albert Einstein qui, en 1953, écrivait que ce fameux livre religieux était une suite de fables enfantines, quelque peu primitives.

Les autres disent qu’il est palestinien, car il a été attribué, le 29 novembre 1947, aux Palestiniens par la résolution 181 de l’UNSCOP (ONU).

De fait, c’est quoi un territoire, et à qui est-il ?

En droit international, un territoire (territorium : terre en latin) est l’espace géographique délimité par des frontières à l’intérieur desquelles vivent des individus et où s’exerce une Autorité politique reconnue… par la communauté internationale, et portant le nom d’État.

Cette définition est simpliste, car à la question « quelles sont les frontières d’un territoire, d’un État ? », c’est toujours et encore le droit international qui prévaut.

Or, le droit international est régi, depuis quasiment la nuit des temps, par les pays dits « Occidentaux »… jadis colonisateurs, et plus récemment par les Alliés, à Yalta sous l’influence de l’URSS. Ce droit a toujours ignoré les peuples qui, autochtones, vivent sur un espace, un territoire, ignorant la notion de frontière. Il en est ainsi des peuples vivant en Afrique, où c’est la notion de tribu qui prévoit pour les individus. Ainsi, une tribu peut voir ses membres habitaient dans des pays différents. C’est la même chose pour, par exemple, le peuple kurde, qui est réparti sur 4 pays : La Syrie, la Turquie, l’Irak et L’Iran.

À qui appartient un territoire ?

Certains disent qu’il appartient aux personnes qui y vivent.

Oui, mais depuis combien de temps ?

Pour la Judée-Samarie, ce territoire a connu, il y a quelque 200 000 ans, la migration des premiers Homo sapiens vers l’Europe et l’Eurasie. Il appartenait donc aux Homo sapiens, c'est-à-dire à nos frères de couleur venus de l’Afrique profonde !

Puis… il y a quelque 5 000 ans, ce territoire appartenait à la première dynastie égyptienne.

Puis aux Grecs, puis aux Romains… puis aux Ottomans, puis sous mandat britannique jusqu’en 1948 !

Alors, qui peut me dire à qui est la Judée-Samarie ?

Oui, mais les personnes y vivent de manière légale ou illégale ?

C’est là encore, toute la question.

Là aussi c’est le droit international qui doit prévaloir. Sinon : c’est la guerre !

La guerre : comme aujourd’hui en Judée-Samarie, en Ukraine et demain, peut-être au Guyana, territoire revendiqué par le dictocrate Chavez, grand ami de Poutine, cet autre grand dictocrate.

Pour finir, provisoirement.

À qui appartient le territoire du Texas : aux tribus apaches qui y ont vécu des milliers d’années, au Mexique ou aux USA ?

Plus proches de nous : la même question pour la Savoie, la Corse ou l’Aquitaine ?

Comme vous le voyez, on n’en finit pas !

Donc, disons que la Judée-Samarie appartient, en dernière analyse, aux Palestiniens, jusqu’à ce que le droit international nous dise le contraire.

Suis-je antisémite pour avoir dit cela ?

La réponse vous appartient !

Crédit photo : lien

Crédit photo : lien.