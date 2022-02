A qui faisons-nous confiance ?

Quand Macron était banquier dans la banque Rothschild il a œuvré à la vente d'une filiale de Pfizer à Nestlé et a fait sa fortune il y a environ 10 ans (cf. article ici). Pour cette vente, Macron a perçu plusieurs millions d'euros.

Durant sa compagne en 2017, Macron a choyé les laboratoires pharmaceutiques, ses prises de positions et propositions politiques étant largement en faveur de ces derniers.

Les liens entre Macron et le lobbying pharmaceutique sont un secret de polichinelle.

Le lobbying pharmaceutique est connu pour être un des plus puissants au monde et disposant d'un volet financier très important. Bien avant la crise de la Covid, ce lobbying faisait parler de lui (cf. article ici).

Les conflits d'intérêts : l'épisode Remdesivir, médicament de Gilead, est assez parlant.

Pourtant ces liens d'intérêts voire conflits d'intérêts sont complètement occultés du débat public et cela a été particulièrement le cas durant ces deux dernières années de crise sanitaire : de nombreux médecins ayant défilé sur les plateaux télé ne sont pas dénués de conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique.

Le site eurosfordocs en accès public permet de le vérifier.

Gilead est la firme pharmaceutique qui a fait la promotion mi-2020 du médicament Remdesivir. Certains médecins ont défilé sur les plateaux pour plaider en faveur de ce médicament avec pour certains des conflits d'intérêts avérés avec Gilead. Certains ont même reçu la légion d'honneur !

Le Remdesivir a alors été recommandé par l'agence Européenne du médicament.

Mais qui se souvient aujourd'hui du Remdesivir ? Il se trouve que ce médicament s'est non seulement révélé inefficace mais ses effets indésirables ont pu être pires que la maladie de Covid 19. Le déroulé des faits est assez troublant : la commission Européenne a acheté pour plus de 1 milliard d'Euros de ce médicament début octobre 2020 alors que dans le même temps (fin septembre 2020) l'OMS informe Gilead que le médicament est jugé inefficace pour finalement déclarer en novembre 2020 qu'il ne fallait pas utiliser ledit médicament.

Les conflits d'intérêts entre certains médecins médiatiques et Gilead sont clairement établis : le problème est qu'à aucun moment ces conflits d'intérêts n'ont été mentionnés lors des interventions médiatiques de ces médecins de plateaux et très peu de médias ont relaté ces conflits.

L'épisode Remdesivir est assez parlant : les médias ont clairement nié l'existence des conflits d'intérêts ou ont fait comme s'ils n'existaient pas en France. Comment alors ne pas envisager une possible corruption ?

Les von der Leyen : tout baigne dans le meilleur des mondes.

Savez-vous que le conjoint de Ursula von der Leyen est directeur médical d'une firme pharmaceutique ? Heiko von der Leyen travaille pour la firme de biotechnologie américaine Orgenesis depuis décembre 2020.

Il est troublant de noter la temporalité à laquelle intervient la nomination de monsieur van der Leyen à un poste clé et très bien rémunéré d'une firme américaine compte tenu de son CV peu en adéquation avec le poste. Cela interroge si nous regardons de plus prêt Orgenesis. Son actionnariat est constitué entre autre de The Vanguard Group, State Street Corporation et Geode Capital Management LLC.

Or, ces trois fonds d'investissements sont tous les trois actionnaires de Pfizer. Les liens entre Pfizer et Orgenesis ne sont donc pas neutres : il y a lien d'intérêts ! Or la présidente est nous l'avons dit marié au directeur de cette firme. Elle a donc clairement un lien d'intérêt. Elle est par ailleurs très amie avec le pdg de Pfizer cf photo jointe.

L'intervention de McKinsey dans la gestion de la crise :

McKinsey intervient auprès de nombreux gouvernements occidentaux dans la gestion de crise de la Covid 19, dont notamment : la Belgique, le Canada, l'Australie, les USA, l'Italie, l'Autriche, et la France et probablement d'autres pays. Il est troublant de constater que ce cabinet a obtenu ses contrats sans passer systématiquement par des marchés publics... en France. Encore plus troublant de constater la dérive totalitariste des gouvernements les ayant comme conseil.

La « firme » comme elle est surnommée est également connue pour des affaires plus que douteuses, dont certaines en lien avec des gouvernements (scandale sanitaire ou corruption par exemple). La page wikipédia évoque certaines ces affaires dont des très récentes.

Macron entretient des liens avec le société de conseil McKinsey depuis de longues années, remontant bien avant la compagne électorale de 2017 comme le relate cet article du Monde.

Ursula von der Leyer et McKinsey ont également des liens de longues dates. Une affaire a notamment fait grand bruit en Allemagne, avant sa nomination comme présidente de la commission Européenne : elle a fait appel à la firme et engagé des dépenses plus qu'excessives.

Ursula von der Leyen a été poursuivie en Allemagne, avant sa mandature à la présidence Européenne pour contrat douteux avec McKinsey : promue juste à temps !

Les liens entre l'industrie pharmaceutique et McKinsey sont également assez évidents : de nombreux cadres de l'industrie pharmaceutique proviennent de Mckinsey, dont par exemple le directeur de l'innovation de Pfizer, Aamir Malik, embauché en aout 2021.

L'excellent blog que je me permets de référencer ici résume l'influence de la firme en France et auprès de Macron. Notez la présence de Victor Fabius, directeur associé en de McKinsey France et fils de Laurent Fabius, actuellement président du conseil constitutionnel et tristement célèbre dans l'affaire du sang contaminé.

Pfizer : un casier bien rempli

Pfizer dont le « vaccin » est le plus distribué en France et en Europe a un sacré curriculum vitae en matière de condamnation judiciaire. L'entreprise a été condamnée à de multiples reprises, pour plusieurs milliards de dollars pour des faits tel que charlatanisme aggravé, corruption de gouvernement, mensonges, … Donneriez-vous à garder votre enfant à un pédophile multi-récidiviste ?

Le vaccin-médicament de Pfizer est en Autorisation de Mise sur le Marché Conditionnelle car il est encore en phase d'essai thérapeutique jusque au moins mi-2023. Les données ayant servies de base à cette autorisation sont issues des essais de Pfizer et ont été transmises par Pfizer (il n'y a en a pas d'autres). L'autorisation de mise sur le marché a été faite par l'agence européenne du médicament elle même financée majoritairement par des fonds privés provenant de l'industrie pharmaceutique.

La commission Européenne a commandé pour 1,8 millards de doses de vaccin-médicament covid. Cela représente environ 36 milliard de dollars ! Avec une telle somme, il y a de quoi faire, ne pensez-vous pas ?

Alors, avez-vous confiance ?

*Photo : Ursula von der Leyen et Albert Bourla pdg de Pfizer, le 10 novembre 2021, lors d’une cérémonie de l’Atlantic Council à Washington. Capture d'écran de la cérémonie de l’Atlantic Council.