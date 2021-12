Le miracle Pfizer, ou comment envoyer discrètement et massivement les vaccinés au Paradis

Depuis deux années, une pandémie mondiale touche la planète qui affecte et modifie radicalement les modes de fonctionnement de nos sociétés (masques, gel hydroalcooliques, gestes barrières, contaminations, hospitalisations, confinements, aspects relationnels sociétal et familial,etc...).

Face au désespoir qui nous guette, la Providence a su entendre nos lamentations lancées vers le ciel, malgré nos cris étouffés derrière nos masques.

La solution miracle est arrivée, et elle a un nom : Pfizer.

Société de santé philantropique qui aide l'Humanité grâce aux nombreux produits pharmaceutiques qu'elle vend, parfois avec quelques moyens peu conventionnels il est vrai, qui ont donné lieu à de multiples condamnations par le passé : escroqueries en bande organisée, versements de commissions occultes, falsifications de données, fraudes, corruptions de médecins, intimidations, des centaines de millions de dollars d'amende à payer devant les tribunaux mais peu importe, Pfizer travaille pour le bien être de tous !

Nos dirigeants européens l'ont d'ailleurs bien compris, ils ont su percevoir et encaisser cette véritable Lumière aurifère et argentée.

Le Sauveur Albert Bourla, PDG de Pfizer, reçoit le 10 novembre 2021 le "leadership award" de l’Atlantic Council des très chaleureux bras de Ursula Von Leyden, présidente de la commission européenne, pour avoir réussi à sauver l'Humanité, au diable les gestes barrière et les masques, l'événement est trop important, Alléluiah !

Le vaccin miracle est produit sur le marché, et les injections de masse peuvent enfin commencer, après que le docteur Mace Rothenberg, médecin-chef chez Pfizer, ait affirmé le 12 avril 2021 qu'il n'y avait pas eu de décès pendant les tests, et que tout s'était bien passé dans le meilleur des mondes.

La foule se lève, et ensemble, acclame, unie, les yeux pleins de larmes de reconnaissance, même le Pape François a délaissé l'Amour du Christ pour embrasser la dose vaccinale, "se faire vacciner est un geste d'Amour", se prosterne-t-il devant les seringues ? Que c'est beau la Fraternité universelle ! Ça y est mes Frères et Soeurs, enfin, le Jour de la Délivrance est arrivé !

Alors malheureusement, il se trouve toujours des perturbateurs, des enquiquineurs de tourner en rond, qui on ne sait pour quelles raisons, veulent tout vérifier.

Un groupe de plus de 30 scientifiques et universitaires américains a déposé une action civile contre Pfizer parce qu'ils ne se sont pas pleinement conformés à la réglementation, puisque moins de 1% de la documentation Pfizer sur les essais vaccinaux a été publiée.

Pourquoi cet acharnement ? Ces scientifiques n'auraient-ils pas confiance en Pfizer ?

Face à la pression de ces oiseaux de mauvais augure, La FDA a demandé à Pfizer de s'exécuter et déclassifier une petite partie des documents confidentiels liés aux tests vaccinaux ayant eu lieu.

Dans ce document de 38 pages de Pfizer déclassifié, intitulé « Analyse cumulative des rapports d'événement indésirable post-autorisation de PF-07302048 (BNT162B2) reçus jusqu'au 28 février 2021 ». Tout est bien détaillé, mais des points "secondaires" titillent quelque peu nos scientifiques. On apprend que bien que les responsables Pfizer aient déclaré qu'il n'y avait pas eu de décès pendant les tests, le document révèle que 1228 personnes sont décédées dans les trois mois ayant suivi la vaccination ! Pfizer nous aurait menti ?

Dans ce même document, Pfizer écrit par exemple en toute lettres concernant les cas d'anaphylaxie, que quatre personnes sont mortes le jour même de leur vaccination !

Malgré le fait que Pfizer souligne que ces personnes avaient des problèmes de santé sous-jacents, qu'elles meurent le même jour où elles ont reçu l'injection, suggère une causalité potentielle liée au vaccin.

Le rapport sur les femmes enceintes vaccinées est tout aussi inquiétant : les issues de grossesse pour les 270 grossesses ont été signalées comme avortement spontané (23), issue en attente (5), naissance prématurée avec décès néonatal, avortement spontané avec décès intra-utérin (2 chacun), avortement spontané avec décès néonatal et issue normale (1 chacun).

Mais cela n'a pas alarmé plus que ça les médecins Pfizer, ils concluent finalement que "aucune alerte de sécurité n'a émergé de l'examen de ces cas pendant la grossesse et pendant l'allaitement." !

Certains pourraient oser qualifier de malhônnete et criminel d'avoir caché ces informations alors que la vie de millions de personnes est en jeu par la vaccination de masse, mais qu'il y a-t-il de plus beau que le Sacrifice ? Le Mensonge n'est-il pas finalement salvateur et nécessaire pour sauver l'Humanité ?

En France, tous les jours on rapporte des décès, des effets secondaires innombrables graves liés à la vaccination à ARN Messager (zona, AVC, thromboses, crises cardiaques, péricardites, myocardites, cancers, maladies à prions, paralysie des membres, paralysie faciale, perturbations du cycle menstruel,...) mais est-ce réellement important ?

Après tout, vous l'avez bien reçu le produit dans les veines, deux fois au moins, et tout c'est bien passé, non ? Jusque là tout va bien, vous avez survécu, vous êtes passé entre les gouttes. Alors pourquoi pas la troisième, la quatrième et la cinquième dose pour contrer la septième vague ? Quand on gagne, on joue ! Et en échange, n'oubliez pas que vous avez le trésor suprême, l'Onction, l'Hostie, le Passe Sanitaire (bientôt vaccinal) qui vous ouvre les portes des restaurants, des bars, des cinémas et des salles de sport !



Sur l'année 2021, au moins 357 athlètes professionnels de par le Monde ont été victimes de crises cardiaques, du jamais vu dans toute l'Histoire du sport ! Curieusement, on n'a absolument aucune idée de l'origine de cette soudaine étrange épidémie. Florian Dagoury en a eu le souffle coupé !

Au diable les traitements alternatifs qui ont éradiqué l'épidémie de covid-19 au Brésil et en Inde, peu importe que le Comité consultatif ministériel d’Afrique du sud, d’où est censé venir le nouveau variant omicron, vient de décider d’arrêter de tracer les cas contact des porteurs du virus covid-19, ainsi que les confinements, jugeant ce variant inoffensif : seul le Dieu Pfizer est Roi !

Ces salauds de non vaccinés nous pourissent la vie, ils encombrent nos hôpitaux !

Pourtant, sur le mois de novembre 2021, 63% de morts du covid-19 dans les centres hospitaliers étaient vaccinés, et ils sont à peine légèrement sous-représentés en soins intensifs (48%) par rapport aux non vaccinés, mais curieusement, aucun chiffre n'est communiqué sur la mutlitude de personnes hospitalisées pour causes d'effets secondaires ou en soins intensifs liés à la vaccination. Macron, Véran, Castex ont été à l'école Pfizer et ils apprennent vite, les bougres !

En Allemagne, on tague la devanture des commerces pour discriminer les non-vaccinés, livrons-les au bûcher ! C'est bizarre, je ne sais pourquoi, un étrange écho résonne à mes oreilles.

En France, le docteur Michel Cymes traite ces insoumis d’assassins. Sur RMC, le journaliste Emmanuel Lechypre considère ces parias comme des sous-citoyens, il appelle la police à les traquer pour les emprisonner et les faire vacciner de force.

Le premier Ministre Jean Castex accuse les non vaccinés de mettre en péril « la vie de tout un pays », mais heureusement, pas sa bonne chère et ses assemblées festives, santé Jean !

Pour finir, juste un témoignage parmi des milliers d'autres sur le groupe Facebook effets indésirable 6 :

"Bonjour à tous.

Je suis les groupes depuis le début aussi, non vaxx pour ma part mais je vais vous remonter ce que nous vivons au travail depuis quelques mois car c’est alarmant. J’ai mit du temps à écrire ici car je ce n’est pas évident de s’afficher mais là c’est plus possible. C’est flagrant !

Je suis tatoueur et ce que je vois ne me plait pas du tout, je signale que j‘ai 25 ans de métier donc je ne suis pas un débutant, je suis formateur agréé donc je sais de quoi je parle aussi au niveau de la peau.

Depuis quelques mois, nous nous rendons compte que les gens vaccinés réagissent bizarrement lors des séances : la peau des personnes vaccinés ne perle plus du tout (léger saignement normal lors d’une effraction cutanée) nous notons aussi que les rougeurs et les gonflements sont presque inexistants. Certes ce n’est spécialement dérangeant pour notre métier (pour le moment) mais c’est très alarmant tout ça. Il y a bien une modification au niveau du sang, la peau ne se défend plus !

Avant l’été c’était quelques cas mais on ne prêtait pas grande attention car ça peux arriver oui , mais depuis le gros rush des vaccinations c’est vraiment tout le monde. C’est simple : en 20/30 min nous pouvons vous dire si vous avez été vaxx ou non, juste en regardant comment la peau se comporte.

A l’heure d’aujourd’hui bcp de confrères se rendent compte aussi qu’il y a un gros problème.

Ceci va t’il passer je ne sais pas, mais plus de 5/6 mois après les 2 doses les patients ont la peau qui ne réagit toujours pas normalement.

J’ai interpelé du monde dans le milieu médical, et on me confirme bien que ça joue sur le sang.

Certaines infirmières remontent aussi que le sang bouche souvent les cathés lors des prises de sang tellement c’est épais. Ces soucis ne sont même plus remontés sur leurs sites de problèmes car c’est tout les jours…

Je recherche des personnes qui travaillent en hématologie pour échanger et comprendre ce qui se passe avec ce foutu vaxx. N’hésitez pas à m’écrire ça serait avec plaisir de parler du sujet si vous me lisez.

C’est pas rassurant du tout et lire vos nombreux posts avec tout les problèmes que vous rencontrez est démoralisant. Je vous souhaite à tous un bon courage !"

Témoignage de Med Marshall le 21 décembre 2021, tatoueur professionnel depuis 25 ans