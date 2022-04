Abstention, sondages truqués, élection volée...

Petit tour d'horizon sur l'abstention et d'autres choses, mais aussi l'avis de quelques candidats à la présidentielle pour nourrir le débat. Ceux qui rêvent de remplacer Emmanuel Macron ont-ils des arguments capables d'influencer les abstentionnistes débutants et récidivistes ? Alors qu'un modèle statistique indique que nous allons tout droit vers une indifférence électorale inégalée, avec un taux d'abstention qui atteindrait entre 26,5% et 29,3%. À vous d'apprécier ce que vaut ce modèle statistique qui n'est pas un sondage.

Marine Le Pen -

L'abstention : "C’est surtout ce qui empêche le peuple de gagner. Je le dis et le redis : si le peuple vote, le peuple gagne. S’il ne va pas voter, s’il ne se défend pas, d’autres personnes avec des intérêts contraires aux siens iront voter. Une partie des Français est aussi victime de cette petite musique, souvent nourrie par la presse, consistant à dire que l’élection serait déjà faite alors qu’elle n’a jamais été aussi ouverte."

Jean-Luc Mélenchon -

"Je veux dire haut, fort et ferme que l’abstention est le pire qui puisse nous arriver car les sondages disent, de la manière la plus claire qui soit, plus ça vote plus nous sommes forts, moins ça vote plus Macron et Le Pen sont forts. L’abstention vote Macron. Qui s’abstient lui laisse les mains libres pour continuer la salle besogne qu’il a commencée."

Philippe Poutou -

"L'abstention est tout à fait légitime, a expliqué Philippe Poutou sur franceinfo. Il y a un ras-le-bol depuis longtemps, il y a une situation de crise économique et sociale terrible, et puis le sentiment d'avoir toujours été baladé et trahi par les élus, qu'ils soient de gauche ou de droite."

Eric Zemmour -

Je veux vous parler d’un problème qui en dit long sur l’état de notre pays et la souffrance de notre peuple. C'est un problème causé par nos politiciens et mettant en danger notre démocratie : je veux m’adresser aujourd’hui à tous mes compatriotes qui ne votent plus. https://youtu.be/WoKDMQ5DaRY

Fabien Roussel

"cinq ans de présidence de la République ne peuvent pas être résumés en quatre heures de conférence de presse". Avec un tel "mépris de la démocratie (...), il ne faudra pas venir pleurer le soir du premier tour si on voit qu'il y a un taux élevé d'abstention".

Nicolas Dupont-Aignan

"S'il n'y a pas de participation, cette élection ne sera pas valable, voilà !"..."pas valable dans le cœur des gens"..."Tout est trucage car les sondages sont faits sur ceux qui sont sûr d'aller voter. Il n'y a pas de malhonnêteté. Il y a beaucoup de pays où c'est interdit une semaine avant, depuis longtemps je suis pour les interdire à un certain moment"

Quant au président de la République trop occupé, il a confié à quelques fidèles de la macronie la mission impérieuse de transmettre aux électeurs de LaREM, l'envie d'aller voter, car "l'élection n'est pas pliée d'avance" et Marine Le Pen peut gagner n'en déplaise à Zemmour qui s'imagine déjà victime d'un fric-frac électorale s'il ne parvient pas au deuxième tour.

En fait, Emmanuel Macron qui a subi la fièvre jaune de la contestation de rue, puis combattu un virus tueur à mains nues et sans masque, pour plus tard se muer en chef de guerre et tenter d'apaiser la terreur Poutine, n'a maintenant plus peur de grand chose. Ni vraiment de l'abstention, ni même que le ciel lui tombe sur la tête puisqu'il a l'habitude d'enfiler les crises comme des perles. Si, peut-être craint-il de perdre l'élection, mais est-ce si grave puisque s'il est battu il pourra se représenter dans 5 ans pour le plus grand bonheur de ses adeptes. Aucune raison non plus qu'il ait peur du fameux débat de deuxième tour qui devrait se dérouler le 20 avril, face à Le Pen qui n'a aucune chance de gagner selon Zemmour.

Pour en venir aux abstentionnistes. Chacun est libre de voter voire de faire comme 4 millions de votants à la présidentielle de 2017, se déplacer uniquement pour glisser un bulletin nul on blanc qui compte seulement pour un geste démocratique. Rendez-vous compte, les abstentionnistes étaient 66% aux régionales, près de 60% aux municipales et 50% aux européennes. 25,44% s'étaient abstenus à l'élection du chef de l'Etat en 2017, un record en attendant la présidentielle 2022.

Suivez bien le raisonnement puissant des hérauts de l'abstention.

Ils vous diront : " Ça ne sert à rien de voter, ça ne change rien pour moi !"

Ils vous diront : "Je ne vote plus depuis que le non au référendum français sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'a pas été respecté".

Ils vous diront : "Droite et gauche c'est la même chose".

Ils vous diront : "Je ne comprends rien à la politique, donc je préfère m'abstenir".

Ils vous diront : "Voter est inutile puisque toutes les décisions sont prises à Bruxelles et que l'Union Européenne est au service des États-Unis"

Et après les résultats des élections et la victoire d'Emmanuel Macron, ils vous diront : "Vous voyez je vous l'avais bien dit que ça ne servait à rien d'aller voter, c'est encore le même qui a été élu !"

Bien sûr, il y a encore d'autres options pour expliquer l'abstention et on peut comprendre certaines positions, et puis on trouve toujours une excuse pour qu'un autre sorte les poubelles à sa place. Mais, si un jour l'élection par le peuple au suffrage universel n'existait plus, le président serait désigné autrement et peut-être pas démocratiquement.

Photo : Une affiche arrachée d'Emmanuel Macron à Lyon, le 22 avril 2017 | JEFF PACHOUD / AFP