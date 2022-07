Ah ! Les salopes !

Les femmes sont des créatures fragiles, elles ont besoin d’un homme pour les protéger, d’un père pour les protéger, d’un flic, d’un juge pour les protéger… cela ne les empêche pas de jouer les dénonciatrices, genres collabos voyez ce que je veux dire, et, à force avoir fait mousser la société en leur faveur !!

Une pauvre créature chétive incapable de se défendre, c’est terrible d’en abuser. Alors elles cherchent, dans le pouvoir, secours. C’est comme ça.

OK.

Mais alors, c’est quoi ces starlettes, ces journalistes, ces femmes politiques qui veulent être respectées non pas pour leurs appâts offerts, mais pour leur cerveau spéculatif ? Veulent-elles bouffer à tous les râteliers ?

La pianiste quasi à poil ; la guitariste qui coince sa guitare sous ses seins… voyons : libérées ?

Oui me répond-on, elles font bien ce qu’elles veulent ! Certes, mais pourquoi le veulent-elles ? Leur musique est plus belle ? Leur virtuosité sublimée ? C’est quoi leurs seins, leur jupes relevées ? Ne fréquentant pas ce genre de personnes, je n’en ai aucune idée ; les meilleurs musiciennes des temps modernes ne se comportent pas comme ça !

En revanche, les femmes qui se font voir, non pas pour leur art, mais pour leur travail ou leurs actions politiques, sont d’un naturel vestimentaire évident ; elles ne tortillent pas les fesses et ne s’écoutent pas parler mais sorties d’un autre part lointain, le moment opportun, elles accusent la célébrité qui les a… voyons, séduites ? Ou bien ignorées ? Ou bien moquées ?

Quelle nana qui a fait du stop n’a pas eu, au moins une fois, la main du mec qui conduisait sur sa cuisse ? Pop Pop !! merci de me déposer là.

On voudrait qu’une femme politique qui n’est pas capable de dire ça nous dirige ?

Qu’une femme qui n’est pas capable de rire d’une maladresse de malotru, de se débarrasser d’un qui s’y croit, nous fasse la leçon ? Qu’une pétasse qui compte tirer du fric d’un mec qui a réussi, rencontré trente ans plus tôt, sur une accusation de mains baladeuses ? Ou bien une qui nous ferait croire que tous sont des violeurs ? Et ces femmes là seraient respectables ?

Pincez-moi.

L’actualité ne nous mène pas à une bimbo chercheuse de rôle et qui se laisse baiser par un producteur qui fait la pluie et le beau temps, mais ne devient pas Meryl Streep et qui trente ans plus tard veut se venger de sa médiocrité en accusant le vieux macho friqué d’en avoir abuser. Le coup n’était pas bon, du coup si elle pouvait en tirer quelque chose : salir l’idole ? Il y a une logique : si, jeune femme, on est capable de se rendre à un rendez-vous nocturne avec un vieux moche qui a le pouvoir, on n’est pas surprise de ses désirs ! Normalement. Sauf si on est convaincue qu’on le valait bien, à moins d’être parfaitement idiote. On ne sait pas si les stars adulées sont passées par ce chemin là !! elles se garderaient bien de l’avouer : seules les ratées se vengent. À la mode « moi aussi ».

Mais elle nous mène à Sophie Tissier, la pleureuse de l’écran devant les duretés de la vie GJ ! Jolie môme.

Qui pas un an plus tard, forte de sa télévisibilité mènera tambour battant un mouvement, en parallèle des Gilets Jaunes, pensant sûrement qu’elle le vaut bien et récoltera les fruits de son charme.

Elle va jusqu’à vouloir dénoncer : des députés LAREM ont découvert que le mouvement Gilet Jaune aurait été, serait payé par des pouvoirs étrangers ( on va dire Soros pour faire court ! ) ! On me demandait d’écrire un texte pour dénoncer cela ! Mais c’est quoi cet opportunisme sur dénonciation calomnieuse ? Et quel est le sens de se faire le haut-parleur de cette « annonce » macroniste quand on est Gilet jaune ?

Des députés LREM partagent une thèse complotiste sur l’origine des Gilets jaunes - Le Parisien

Alors, dites-moi : une nénette qui est capable de jouer des coudes pour faire une dissidence GJ, histoire d’être maître à bord, sûre d’être dans la vérité tandis que les autres GJ non , quitte à utiliser de douteuses affirmations larem pour parvenir à ses fins, deviendrait, ou fut, tout soudain, une pauvre créature fragile dont Coquerel, il y a huit ou dix ou douze ou quinze ou vingt ans, avec ses appétits de mâle dominant, aurait abusée ?

Et vous voudriez qu’on fasse confiance à une « révolutionnaire » de cet acabit qui file au commissariat, quand huit ans ( dix, douze ou quinze…) de souffrances insupportables après les faits les dénonce justement au moment exact, comme par hasard, où ledit Coquerel est nommé à la tête de la commission des Finances, tandis qu’elle a essuyé elle-même une défaite logique mais cinglante aux législatives ?

On se moque de qui ? Quelle est la pensée profonde des gens qui peuvent être pris au piège de ce genre d’affaires ? La déconvenue, la frustration, la colère appellent la vengeance : on la prend où on peut : les femmes, si fortes, si belles, si comme il faut, ne trouvent que leur appâts pour le faire ?

Pincez-moi.

C’est littéralement hallucinant !

Le fond de ma pensée, c’est que les mâles dominants, finalement hissés à la dominance par ce genre de réactions, n’ont rien à dire : il est interdit de dire ce que je dis ici :

les femelles se veulent fortes et l’égales des machos qu’elles copient quand elles peuvent, mais se comportent comme de pauvres créatures immatures et fragiles qui demandent réparation au pouvoir, à la police, à la Justice de ce pouvoir, qu’elles disent combattre.

Elle est pas belle la vie ?

Et les machos ? Sont-ils sincères quand ils s’apitoient ? Je vais vous dire, je le redis toujours, on ne s’apitoie pas devant la caissière de supermarché, harcelée, ou même violée dans les entrepôts. Pourtant, quand on est de gauche et un peu intelligent, on voit bien la différence de situation, non ? Non les femmes qui ont la visibilité sur TV officielle, ou droit de parole ailleurs, pensent, en toute honnêteté je n’en doute pas, qu’elles œuvrent là, au nom de toutes ! Ne sommes-nous pas toutes sœurs ?

On me dit en lieux hauts que j’exagère, que je suis une frustrée, que je suis jalouse, j’aimerais moi aussi être dans les bras de Hanouna, écoutée au podium , échanger deux mots avec Jean-Luc Mélenchon ou claquer la bise à Quattenens… !

Quel monde étrange et laid que celui dans lequel vous vivez !!

Il jette des filets pour prendre des coupables et c’est des innocents qu’il attrape

Il établit des lois pour tous mais des procès pour un

Quel monde étrange et laid que celui dans lequel vous vivez…

Il menace de prendre mesure, fait mine de l’appliquer et des catastrophes naissent...(1)

*Et, ne pas oublier que ce combat est des plus hauts : délation, calomnie, dénonciation… et vengeance désirée, assouvie par le pouvoir !

S’il y a sincérité, c’est abominable, et s’il y a duplicité, c’est épouvantable.

Vive la société où tout cela nous amène

(1) : (1332) Angélique Ionatos - Omorphi Ke Paraxeni Patrida - YouTube

Pour le premier anniversaire de sa mort.