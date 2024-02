Allaitement par une femme trans : une nouvelle étape

@Yann Esteveny

Je ne voulais pas paraitre agressif

Je ne vous ne prends pas de haut. Si je vous invite à comprendre les mots « laïc », « laïcité » et « laïcisme » ce n’est ni par mépris sur vos connaissances mais que c’est une clé fondamentale du problème

Mais je les comprends très bien, je ne suis en revanche pas d’accord avec votre definition. Et vousninsinuez que si je ne suis pas d’accord c’est PARCE QUE je ne comprends pas ces termes... Non non...

Vous semblez voir le wokisme comme moyen choisi par l’oligarchie d’empêcher la classe du bas de se structure dans la lutte des classes.



Tout à fait. Et ca n’est pas que MA definition, mais celle partagée par beaucoup d’analystes. Ce qui n’en fait pas un gage de verité vraie, on est d’accord. Mais c’est bel et bien l’effet produit, et qui bénéficie directement à ceux qui nous imposent ces considérations

Vous pourriez tout aussi voir la future constitutionnalisation du meurtre des enfants dans leur ventre de leur mère comme moyen choisi par l’oligarchie pour remplacer la population française et la classe du bas syndiquée par une population importée sans conscience politique et empêcher la classe du bas de se structurer dans la lutte des classes.



Meurtre des enfants... Procédé purement rhétorique, et pas joli joli. On parle d’un foetus, qui n’est pas un enfant, et pas d’un peurtre non plus, puisque ca s’appliquerait à une personne au sens juridique. Ce qui n’est pas le cas d’un foetus

C’est une phrase prosélyte, dissimulée, sous couvert d’un argument anecdotique. Et c’est révélateur de la propension des religieux de tous bords à vouloir régenter la vie des autres. Faites ce que vous voulez, laissez les autres faire de meme

pour remplacer la population française et la classe du bas syndiquée par une population importée sans conscience politique et empêcher la classe du bas de se structurer dans la lutte des classes.

L’explication la plus simple est souvent la bonne. Lorsqu’une demarche a un effet bénéfique pour celui qui la diligente, j’ai tendance à penser que c’est fait exprès. Pour l’avortement, honnetement je ne pense pas. En revanche pour l’euthanasie et l’immigration, c’est l’évidence même.

La vie en société n’a besoin de la laïcité et tout l’histoire de l’humanité le démontre.



Lol... Oui bien sur, selon les cathos peut etre, et en parlant de votre vision de la vie en société. Sinon allez poser la question à ceux qui se sont fait roussir les orteils pendant l’inquisition. Ravi de savoir que le fait de tenir pour importante la liberté de conscience et l’égalité de tous les citoyens devant la loi collective fait de moi un apotre de la franc maconnerie... bullshit, ca tendrait même à démontrer le contraire...



Les religions non-monothéistes et les idéologies également et précisément je vous parle de ce qui se passe en France aujourd’hui.

Ah non non, c’est bien le propre des religions monotheistes. Puisque le postulat de départ est qu’il n’ya qu’un dieu, le votre, les autres ne peuvent pas exister sinon ca flingue votre positionnement marketing sur le marché de la croyance. Les paiens ils s’en foutent

L’un veut croire être une femme alors qu’il est homme et s’imagine qu’il peut changer de sexe. L’autre veut croire que la laïcité apporte la paix dans la société et la liberté de conscience. Un autre veut croire que la France est une démocratie que le monde nous envie. Et cætera. A la fin, ce petit monde jaloux de sa petite liberté personnelle trouve tout à fait normal l’évocation de l’allaitement par une femme trans

Mais j’ai jamais cautionné ca, là dessus je suis d’accord avec vous. Ce qui me gene dans votre raisonnement, ce sont les raccourcis logiques qui relevent clairement du sophisme, et le fait que vous vous en servez ( de ce sophisme appliqué à une tendance sociétale que je considere aussi debile qu’inutile, tout comme vous) pour servir une argumentation visant au final la laicité, la place du catholicisme dans l’organisation de la société, l’avortement, etc...le simple fait que vous ayez mentionné l’avortement confirme ce que je viens d’écrire : ca n’etait pas le sujet du tout, et pourtant ca se retrouve là, pourquoi donc ?

Ce qui vous gene dans la laicité, c’est qu’elle place votre Eglise sur un plan égalitaire avec n’importe quelle autre croyance, y compris celle qui consiste à ne pas croire. Et ca vous ne le tolerez pas, dans votre logiciel, les preceptes cathos devraient regir la société. Sauf que ce que vous oubliez, c’est qu’on croit pas tous à ces histoires, que certains les considerent justement comme des histoires, et qu’il y a diverses versions (de la meme histoire). Et que ca vous plaise ou pas, on a le droit de vivre tout comme vous, et on s’en fout de vos histoires.

La laicité, c’est le socle commun de ce qui est partagé par tous. le denominateur commun. Rien ne vous empeche d’ajouter des couches de croyance là dessus, moi ca me gene pas, je suis meme pret à defendre votre liberté la dessus, meme si perso j’en ai rien à secouer. J’attends juste la meme chose de vous.



Je vous remercie de cet échange qui a au moins permis de présenter nos arguments respectifs.

Partagé :)