Alors quoi ?

1) On reproche à une femme d’affaire d’être de gauche ?

2 ) On reproche à une maghrébine d’avoir réussi ?

3 ) On reproche à la dame de cœur d’un dirigeant politique d’être jeune, belle, intelligente, franche claire et résolue.. ?

1.

Déjà il y a quelques années on avait reproché à Sophia Chikirou d’avoir gagné de l’argent en faisant la « com’ » d’une campagne électorale et y avoir gagné sa vie, bien. Mais nous a-t-on comparé les frais des uns et des autres en cette circonstance ? Non, bien sûr ; Sophia Chikirou étant la dame de cœur du présidentiable, étant de gauche, étant femme, étant maghrébine, on s’offusquait qu’elle ne travaillât pas gratuitement.

Confondrait-on la politique « de gauche « ( à l’époque je n’aurais pas mis de guillemets, mais les temps changent ) avec les bonnes œuvres, les dames de charité, le patronage, le bénévolat ?

Ces gens qui critiquent, ne sont-ils pas ceux qui incitent nos jeunes à devenir millionnaires, ou à travailler dur pour avoir la tune libératrice ?

Ou bien sont-ils des jaloux, des mesquins, parce que, personne ne travaille gratuitement de nos jours ?

Ou bien pensent-ils que l’argent est sale et que si tout le monde étaient comme eux-mêmes nus pieds en sandales et robes de bure, le monde serait forcément de gauche et vachement plus égalitaire ?

C’est sûr qu’être de gauche, qui n’a jamais été un synonyme de frugalité ni de décroissance, mais juste une volonté de responsabilisation, de responsabilité, d’engagement de tous pour que tous aient droit à la parole pour s’organiser un espace commun et une vie digne. Mais a-t-on droit à la parole quand on n’a rien à dire ? Oui, aujourd’hui… ragots de commères, délations de collabos, calomnies, brèves de comptoirs...sommes-nous donc sous gouvernance gauchiste ?

2.

Reproche-t-on à Sophia Chikirou d’être d’origine maghrébine ? Quoi ? D’avoir trahi la soumission de la femme musulmane de culture ? Et d’avoir réussi ? Elle a réussi quoi ? Le rêve de tout contemporain : bosser, faire du fric, mais être belle et fréquenter un leader politique charismatique… aïe aïe aïe !! ça fait beaucoup, quand on voit la plupart des pétasses qui servent de députés sur les bancs des autres camps. Je ne dis pas qu’elles le sont toutes, on en a vu se rebiffer et sortir du rang avec courage et brio.

On lui reproche peut-être de ne pas couvrir la une ou les couvertures des magasines à potins. À moins qu’on lui reproche sa fierté percutante très caractéristique des Maghrébins justement, ceux qui ne veulent pas être larbins. Ça agace. On comprend bien.

On sait le goût de JLMélenchon pour les Maghrébines, ce qui a fait dire aux bas du front qu’il détestait les blonds aux yeux bleus ( je rappelle pour le fun que la mère de sa fille est une blonde aux yeux bleus ), mais quand on est bas du front et qu’on déteste l’intelligence, on ne se dit pas que nous sommes tous marqués par notre enfance ; les Pieds Noirs ont tous en commun un traumatisme, la douleur de la trahison, l’exil, le mauvais accueil – par tous : les gens de gauche les accusaient d’être des collabos, des colonialistes…, les autres d’être bichonnés par un gouvernement qui leur donnait en priorité des postes dans l’administration ou œuvrait à leur re-casage en industrie, ce qui faisait des jaloux… - aussi l’enfance colorée des rues d’Algérie ou du Maroc restera-t-elle toujours pour eux le signe du bonheur. Pour les adultes, c’était se soumettre aux lois du colon, qu’ils fussent maltais espagnols, italiens, juifs ou français d’origine, français d’Algérie ils déboulaient dans un pays inconnu. Mais c ’est trop compliqué à accepter pour celui qui cherche la petite bête à défaut d’avoir l’intelligence et le courage de s’aventurer dans les profondeurs et le passé des évènements, des comportements, et qui jouit dans ces périodes du fait que le public fasse plus attention à un rien croustillant qu’à un désaccord politique. Nous n’avons rien perdu des joies de la médisance.

Oui, il est plus facile d’attaquer pour une claque, une injure que se disputer sur le fond ; c’est la preuve de leur impuissance, d’ailleurs, parce que du fond ils se foutent, ils ne le connaissent même pas ; le PG, la FI n’ont jamais été épargnés, et chaque fois pour toute autre chose que la politique… et la populace de se régaler d’avoir encore un autre scandale à se mettre sous la dent !! les médias aux ordres ont de beaux jours devant eux avec un tel public.

Vous les avez entendus s’offusquer du manque d’engagement de la FI contre l’arnaque du covid ? Le meurtre de masse du vaccin ? l’horreur de la guerre en Ukraine et l’urgence de sortir de l’OTAN ? Pourtant dans le programme ?

Non, bien sûr que non ! Mélenchon a une bonne retraite, jamais rien foutu de sa vie qu’encaisser ses salaires de sénateur et de député., ça c’est un reproche qui lui est adressé, sans que soit jamais relevée la bêtise de l’assertion ! ( j’ai entendu que c’était un reproche fait à Karl Marx !! aussi ; et je précise suite à un commentaire lu que ceci est du deuxième degré, disons que je prends la parole pour l'autre ! ) Bref. Il hait les Français ah ah !! Mais ne pas s’engager dans ce qui sépare en ce moment les Français, ça c’est politique, ça c’est critiquable. Mais n’est pas critiqué. On l’attaque par derrière, sa compagne, discrète pourtant, c’est peut-être ça d’ailleurs, qu’on lui reproche : ne pas jouer le jeu médiatique à l’américaine de sourires et de serrements de mains filmés : les Français aiment le mariage d’un homo et d’un trans, ils auraient aimé le concubinage d’un pied noir et d’une kabyle !.

3)

Alors là, c’est dingue !

Dans un monde où on nous bassine à chaque instant avec la femme, la femme, la femme… les minorités les minorités les minorités, on s’attaque à une femme, issue de la diversité, qui ne porte pas de voile, qui gagne plutôt bien sa vie, sans tapage ni pose !!

À une époque où notre président de souche divine clame aux jeunes qu’il faut en vouloir, et avoir comme but de devenir millionnaire, sous-entendu faites comme moi, bluffez, trompez, mais gagnez, on reproche à une femme de bien gagner sa vie en toute transparence.

Avec l’argument qui tue : elle a gagné sa vie sur le dos des militants qui collaient les affiches bénévolement. On rêve. N’empêche, même les intéressés ont l’air de gober le discours reprochant et vouloir s’en expliquer.

Il n’y a aucun irrégularité dans les comptes de Sophia Chikirou ; elle le dit et il suffit de la regarder et de l’entendre pour savoir que cette femme n’est pas du genre von den layen ou autre femme lle du FMI à user de son pouvoir ! Qu’elle n’a pas non plus la ruse ou l’arnaque dans sans besace, mais la gnaque et la justesse idoine en notre société ; mais on ne regarde plus aujourd’hui, on ne se fatigue pas à essayer de comprendre, on ne voit plus, on surfe sur les calomnies, les doutes, les accusations hasardeuses/ il en restera toujours quelque chose. La politique, l’économie, c’est comme le show buzz : des humains qui s’agitent… ça distrait.

Or quoi ? Elle est député, certes mais il ne semble pas que sa carrière politique soit son premier atout ; non il faut attaquer Mélenchon, quoi ? Un macho qui serait responsable des faits et gestes de sa compagne ? Non, mais c’est quoi ce bordel auquel personne ne rétorque ?

On ne dit pas au passage que dans les comptes de campagne, c’est la campagne de Mélenchon qui a coûté le moins cher, et celle de Hamon qui a coûté le plus. À l’époque du roi en jupe-en-terre je n’ai pas tout suivi… mais on a compris que tout n’était pas clair.

Donc ces attaques viennent d’en haut-lieu d’en face, assez nulles ( ils ont pris l’habitude que ça marche pourquoi ne pas faire durer ? ) pour jeter le doute ! La merde semble s’être installée dans tous les cœurs, dans toutes les têtes… pas étonnant que la santé chimiquement soutenue soit si fragile chez mes contemporains.

On ne discute pas gentiment de l’assentiment ou du reproche qu’on gagne sa vie plutôt bien grâce à notre puissance de travail, notre tactique, notre intelligence, notre savoir-faire selon qu’on soit de droite ou de gauche : oui, quand on se dit de gauche on doit bosser gratis, non ? Quand on vit dans un monde époustouflant d’arnaqueurs grandioses, de malfrats, de truands, de fraudeurs en tout genre, d’argent sale, au black, en paradis fiscaux, corruptions en tout domaine, on vient chercher des poux dans la tête d’une femme au clair ?

Ne me dîtes pas que ça va marcher !

Certes le PG puis la FI ont vu de belles femmes fortes, en vrai, des Charlotte Girard, des Raquel Garrido, des Danièle Simonet, des Mathilde Panaud ou des Martine Billard …

Par ailleurs j’avoue avoir usé parfois de connasse, pétasse, merdeux, couard, les homotrucs n’étant pas dans ma panoplie, à l’encontre de ceux qui le méritaient, à mes yeux, mais juste comme ça, j’ai vu que Soral avait pris deux mois ferme pour avoir traité une journaliste de grosse lesbienne, mais l’histoire ne dit pas si la victime était grosse et lesbienne, car je croyais avoir compris qu’être lesbienne était un gage de respectabilité et grosse une qualité non discriminante, en aucun cas une insulte.

J’aimerais qu’on m’explique le monde dans lequel je vis ; si on me traite de vieille peau acariâtre un jour où je suis acariâtre et depuis que je suis une vieille peau, ne me viendra pas l’idée de m’en plaindre devant la justice qui me condamna alors que j’étais victime d’une dénonciation calomnieuse, je trouverai que ce n’est pas gentleman, mais en rirais sous cape, parce que je le sais bien ! c’est vrai que je ne suis pas journaliste !. les riens ont plus de liberté ! Je me méfie toujours de ceux qui vont voir les autorités pour se faire rendre non pas justice, mais trouver protection… la protection du père, la protection du prince et si un peu d’argent tombe, ce n’est pas de refus !

Je ne voudrais pas paraître de parti pris mais je sais que macron payait très cher ses colleurs d’affiche, il faut dire qu’il y avait peu de volontaires et qu’il fallait quand même faire croire que le roi de droit dit vin était aimé, soutenu par la populace.

La pauvre opposition, avec ses grandes phrases, sa culture et ses bons mots ne pouvait lever que de gueux dévots qui se seraient damner pour avoir le privilège de poser sur un pan le portrait du maître, ( c’est méchant ça, mais parfois vrai ! ).

Alors, savoir qu’une entreprise de com se faisait du pèze là où eux peinaient en joie ( vous avez déjà collé des affiches, ou écrit des trucs interdits sur la chaussée, en grandes lettres, la nuit, avec guetteurs et cavalcades ?) Imaginez le plaisir que c’est.

Alors bien sûr, devinant que l’amant profitait des subsides de son amante, ceux-ci se retrouvent cons, cocus, exploités, abusés, trompés, exploités, ah mince je l’ai déjà dit… moi qui ai été bénévole toute ma vie, je pourrais me dire que j’ai été abusée, exploitée cocue trompée… mais je ne me le dis pas parce que j’ai fait ce que j’ai fait en toutes connaissance de cause et que personne ne m’a jamais contrainte à le faire.

Aussi ai-je tendance à penser que si les choses étaient exposées à plat, normalement, personne n’aurait rien à regretter ; du reste elles n’auraient pas à être exposées, plus légitimement que tous les autres pratiques de tous les autres partis !! Et je suis bien convaincue que les convaincus du PGFI ne regrettent rien de leurs expéditions nocturnes, ou mêmes diurnes moins héroïques.

Et pourquoi aujourd’hui ? Et pourquoi ce parti ?

J’aurais aimé, j’aurais aimé vivre dans un monde où mes concitoyens soient à peu près avisés, lucides et aux aguets, francs et déterminés, peu aptes à la servitude, peu enclins aux avantages, aux entourloupes, aux trucs et truquages du monde public. J’aurais aimé qu’on puisse entendre aussi ceux qui, comme moi, ne sont pas dupes de tout ce battage, quelles que soient leurs options électorales.

Mais par ailleurs aussi, je constate, j’ai constaté et me suis même fâchée pour ça, que les nantis du PG et plus encore ceux qui ont rejoint la FI ne connaissent de l’immigration que cette face là ; en revanche la façon de pourrir ceux qui, pourtant d’une façon naturelle ( je veux dire saine dans le simple fait que c’est une réaction partagée par tout le vivant sur terre ) rejettent ceux qui les envahissent, ne se sentent « plus chez eux », des gens qui sont pourtant français comme les autres mais auxquels on ne prête aucune attention, leurs problèmes ne sont pas les nôtres alors on s’en fout, au contraire on les conspue…

Et puis la face politique primordiale qui fait de l’immigration aujourd’hui un vaste trafic d’esclaves qui rapportent gros à certains. Alors parler compassion, générosité, partage, quand on n’est pas concerné au quotidien, comment dire, ça me paraît très peu politique mais très punaises, pas de bois de lit, mais de sacristie… et là aussi le paradoxe est à l’image de notre modernité.